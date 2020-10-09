Мнение: Фактор сирийских боевиков

09.10.2020, 6:20, Разное

Фактор сирийских боевиков

Азербайджан и Турция с начала обострения в зоне карабахского конфликта отрицали участие сирийских боевиков на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Однако к исходу первой недели октября сомнений в их участии в боевых действиях не осталось.

Официально об этом уже заявили не только Армения и власти НКР, но и Россия, США, Иран, Греция, Франция, Канада, Британия и ряд других государств. Также факты участия сирийских боевиков в карабахской войне подтверждались видеозаписями, снятыми в зоне боевых действий. Свидетельством также были комментарии самих боевиков из Идлиба в социальных сетях, где обсуждались потери и моральность поездки на войну в Карабахе за деньги, в то время пока цели в Сирии не достигнуты.

Тем не менее официальные представители Анкары и Баку продолжают отрицать все факты, упирая на то, что азербайджанская армия воюет сама и не нуждается в помощи боевиков из Сирии.

По мере расширения операций Турции за пределами страны, Анкара все более активно осваивала методологию гибридной войны. В ней использование боевиков в качестве готового ресурса для экстренной накачки принципиально нового театра военных действий стало важным элементом турецкой стратегии. Сирия же для Анкары выступает в роли своеобразного региона-донора.

На территории Идлиба, Африна и треугольника Азаз — Аль-Баб — Джараблус действует немало различных группировок подчиненных непосредственно турецкой армии и военной разведке. Кроме этого, управление идет через структуры «Сирийской национальной армии», в которую Турция пересобрала фактически развалившуюся «Сирийскую свободную армию». Существенная часть уже действующих боевиков, а также вновь подготовленных в лагерях неофитов, вливается в состав различных группировок. Они ведут боевые действия против Сирийской Арабской Армии в горной Латакии, в районах к югу от трассы М-4 в Идлибе, западнее и севернее Алеппо и в районе Саракиба. Кроме того, существенная часть боевиков участвует в боях против курдских боевиков на северо-востоке Сирии и в боевых столкновениях у Телль-Тамра, где они действуют при косвенной поддержке частей турецкой армии.

В периоды относительного затишья, когда обе стороны не ведут серьезных наступательных операций, значительная часть сирийских боевиков фактически сидит без дела, проедая выплачиваемую Турцией зарплату. Безделье порождает внутренние конфликты среди группировок, которые периодически перерастают в локальные войны между ними. Тут можно вспомнить известные столкновения между «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ; запрещена в РФ) и «Ахрар аш-Шам» и конфликт ХТШ с «Нуреддин аз-Зинки» и «Хурас ад-Дин» (сирийский филиал запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1). Все они закончились победой ХТШ.

Турецкое военное руководство рассудило, что в периоды низкоинтенсивных боевых действий в Сирии, этих боевиков можно использовать в турецких интересах за пределами региона. Эта линия успешно была реализована в Ливии в интересах поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и правительства Файеза Сарраджа. С конца 2019-го года Турция перебросила до 20 000 боевиков из различных группировок. Пополнив отряды Триполи и Мисураты, а также турецкую военную группировку, они значительно усилили оборонительные позиции ПНС.

Боевики в Ливии выполняли роль мобильной легкой пехоты, которая зарекомендовала себя в боях против не элитных частей Хафтара. Во многом за счет наличия ветеранов войны в Сирии с богатым боевым опытом. Разумеется, все это сопровождалось разборками с местными населением, грабежами и попытками установления шариата на занятых территориях, но это неизменный спутник деятельности боевиков. Турция вполне готова мириться с издержками от их использования, извлекая прежде всего военные выгоды. Ведь достижения боевиков в конечном итоге конвертируются в стратегические выгоды для Турции, которая, помимо прочего, экономит жизни своих собственных солдат.

Используя конгломерат этих группировок за рубежом, Турция позиционирует себя как неформальный лидер исламской экспансии. Она активно эксплуатирует лозунги, связанные с защитой мусульман от тех или иных притеснений и борьбой со «старыми империалистическими державами». Действия Реджепа Тайипа Эрдогана по «мечетизации» собора Святой Софии и его заявления по поводу Иерусалима, также логично дополняют эту идеологическую линию, пронизанную идеями неосманизма и пантюркизма.

Подталкивая Азербайджан к попытке завоевать Нагорный Карабах и ликвидировать НКР силой, Турция проводила серьезную предварительную подготовку, которая в том числе проходила под прикрытием совместных военных учений. На территории Азербайджана были размещены турецкие военнослужащие, истребители F-16, системы РЭБ и операторы ударных БПЛА Bayraktar. Были налажены тесные связи со структурами МО Азербайджана и осуществлялось совместное планирование наступательных операций. Кроме этого, обеспечивалась ресурсная поддержка военно-транспортными самолетами Турции и Азербайджана по завозу дополнительного вооружения до и во время войны. Турецкие системы РЭБ, в том числе и воздушные, задействовались в интересах проведения операции.

Важным элементом этих мероприятий был предварительный завоз на территорию Азербайджана боевиков из Сирии. По разным оценкам их число составляет от 300 до 2500 боевиков из различных группировок, среди которых чаще всего упоминают «Дивизию Аль-Хамза» и «Дивизию Султан Мурад». Они уже несколько лет состоят на турецком довольствии и следуют в русле политики Анкары в Сирии: как в отношении противостояния с Башаром Асадом, так и в рамках междоусобных конфликтов с другими террористическими группировками.

Боевиков вербуют в районах Сирии, контролируемых Турцией. При необходимости, перед отправкой в Азербайджан осуществляется дополнительная подготовка. Заманивают их обещаниями высокой зарплаты — до 1500 долларов в месяц, что для многих является важным мотивирующим фактором.

Некоторые боевики отмечают, что зачастую их дезинформируют относительно того, чем они будут заниматься в Азербайджане. Они утверждают, что им обещают «охранную работу», а на деле им приходится участвовать в боевых действиях на стороне азербайджанской армии. Уже в первые дни войны боевики понесли существенные потери, которые вызвали бурное обсуждение среди группировок в Идлибе. Многие из них высказываются против участия в этой войне, которая не имеет с точки зрения боевиков, определяющего значения для борьбы «за дело ислама» в Сирии. Проповедники ХТШ и вовсе осудили подобные поездки за деньгами в Карабах.

Само участие террористов в боевых действиях в Карабахе несет для Турции существенные выгоды. С одной стороны, она экономит жизни своих собственных солдат, при этом оказывает Азербайджану существенную помощь на земле, а не только БПЛА и средствами РЭБ. С другой стороны — отправленные в Азербайджан боевики не просто проедают ресурсы сидя без дела, а кладут свои жизни за расширение турецкого влияния в Закавказье. В этом плане вложения в экипировку, обучение и зарплаты боевиков более чем оправданы, особенно если конфликт носит относительно недолгий характер (от нескольких недель до нескольких месяцев).

Опыт горной войны некоторых боевиков, воевавших с армией Асада в Латакии и Идлибе, может быть полезен на тактическом уровне при взломе 1-й и 2-й линии обороны армии Карабаха. Дело в том, что небольшие предгорные зоны очень быстро перетекают в укрепрайоны, расположенные в горах, где опыт горной войны играет немаловажную роль. Поэтому боевики могут быть полезны как на этапе взлома первой линии обороны (что произошло к юго-западу от Физули и вылилось в текущий прорыв к Джебраилу) в качестве обычного пушечного мяса, так и на более поздних этапах, когда продвижение к Лачинскому коридору, Гадруту и Степанакерту создаст немало ситуаций, где опыт этих людей может пригодиться.

Разумеется, если Азербайджан добьется своего и займет всю территорию Нагорно-Карабахской Республики, то победа все спишет и жалобы армян на сирийских боевиков будут лишь претензиями проигравших. Подобное уже было с участием западных наемников в операции «Буря» по ликвидации Сербской Краины. Но если победы Баку и Анкара добиться не смогут, то эта тема еще долго будет муссироваться, перерастая в обвинения в поддержке террористических группировок. Этому будет способствовать высокая активность армянской и курдской диаспор в западных странах, которые активно продвигают тему участия сирийских боевиков в странах Европы и США, что в существенной мере объясняет скорость реакции этих государств на отправку сирийских боевиков в Карабах.

Россия в этой ситуации занимает привычную для себя позицию миротворца и арбитра, уклоняясь от прямого вмешательства в Карабахскую войну, ограничиваясь лишь прямыми гарантиями защиты Армении в рамках ОДКБ в случае нападения на нее.

Тем не менее, появление сирийских боевиков в Карабахе не может не беспокоить Москву (как, впрочем, и Иран), поскольку это может создать предпосылки для усиления давления на российский Северный Кавказ, где до сих пор сохраняется достаточно сложная ситуация с террористическим банд-подпольем. Эти опасения уже были озвучены главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Он отметил активное участие Турции в Карабахской войне как «новый фактор». Однако от прямых обвинений в адрес Эрдогана Москва уклонилась, хотя вполне очевидно, что именно Турция распределяет боевиков из Сирии по другим театрам военных действий, а отнюдь не Азербайджан.

Специально для РИА "ФАН"

https://riafan.ru/1319233-kak-otpravka-siriiskikh-boevikov-v-nagornyi-karabakh-skazyvaetsya-na-konflikte – цинк

И еще.

1. О состоянии Юрия Котенка – https://riafan.ru/1319417-v-karabakhe-rasskazali-o-sostoyanii-ranennykh-pri-obstrele-v-shushi-rossiyan (вроде первая операция прошла хорошо, но впередеи еще несколько),

2. Азербайлжан спустя несколько дней наконец подтвердил занятие Джебраила. Также заявлено установление контроля надо водохранилищем у Мадагиза, воду из которого якобы начали подавать в Азербайджана.

3. Обещаннные Пашиняном видео эпических перемог над азербайджанским корпусом у иранской границы все никак не поступают.