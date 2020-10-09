Зиничев доложил Путину о действиях по ликвидации пожара под Рязанью

09.10.2020, 5:34, Новости дня

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту Владимиру Путину о действиях по ликвидации последствий пожара на складе с боеприпасами в Рязанской области, информирует пресс-служба Кремля.

«Глава МЧС Евгений Зиничев доложил в ходе совещания о действиях по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей 7 октября в Рязанской области, где в результате возгорания сухой растительности произошел пожар с последующими взрывами на территории складов с боеприпасами», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе совещания Путин также сообщил о необходимости сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года.

«В этой связи по итогам сегодняшнего совещания необходимо сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года, техники, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами», – сказал он.

Кроме того, президент сообщил о необходимости переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей, устраняя ненужных посредников.

«Подчеркну: при реализации этой программы должна обеспечиваться максимальная финансовая эффективность как по стоимости самих закупок, так и в послепродажном обслуживании. И конечно, надо переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей, устраняя ненужных посредников», – сказал он.

Президент добавил, что на его взгляд, лучше действовать по принципам полного цикла.

Склад боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области загорелся 7 октября. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы. Госпитализированы 16 человек, пострадали более 20 построек. В настоящее время общая численность сил и средств составляет около полутора тысяч человек и 389 единиц техники. От МЧС группировка сил и средств составляет 400 человек и 87 единиц техники.