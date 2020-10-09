Медведев заявил о слабости правящих партий Киргизии и Армении

09.10.2020, 5:08, Новости дня

В Киргизии и в Армении правящие партии показали себя с крайне слабой стороны, сообщил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«События в Киргизии – там очередная волна протестной активности, которая уже, по сути, смела, скомкала все политические институты. Это, конечно, очень прискорбно для самого Кыргызстана», – сказал Медведев на встрече с участниками партийного кадрового проекта «ПолитСтартап», передает РИА «Новости».

Он отметил, что Киргизия является важным партнером России, и нестабильность, которая там постоянно существует, вредит развитию экономики, «а экономика там слабая».

«И в Киргизии, и в Армении правящие партии показали себя с крайне слабой стороны после такого рода событий. То есть они просто улетучились, испарились», – добавил Медведев.

Ранее Кремль заявил о поддержке ФСБ действий ГКНБ Киргизии по недопущению хаоса.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), которая поддерживает экс-президента страны Алмазбека Атамбаева заявила, что народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин продолжит диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Конфликт Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.