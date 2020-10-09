Школьница разбросала деньги родителей с балкона в Хакасии

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09.10.2020, 4:48, Новости дня

Школьница в Хакасии разбросала с балкона и раздала приятелям 30 тыс. рублей, пытаясь доказать, что богата, сообщили в региональном ГУ МВД.

«Девочка, зная, где у родителей лежит крупная сумма, взяла деньги и скинула их с балкона, а позже, видя, что мама и папа не заметили пропажу, дарила деньги ребятам из соседних дворов. Таким образом девочка потратила 30 тыс. рублей», – пояснили в МВД, передает РИА «Новости».

В правоохранительные органы обратился отец девочки, он попросил найти деньги, которые его дочь сбросила с балкона.

Девочка учится в четвертом классе. Она услышала, как другие школьники хвастаются новыми гаджетами, и решила доказать, что тоже богата, именно для этого она взяла деньги и принялась их раздавать.

Правоохранители провели с девочкой и родителями профилактическую беседу, ребенка поставили на профилактический учет в городской полиции.

Ранее в Москве пропала 12-летняя школьница, позже ее нашли живой и невредимой. В соцсетях появилась информация, что перед тем, как уйти из школы, девочка оставила записку и свой мобильный телефон однокласснику. Она обвинила свою маму в том, что ей не рассказали о трагической смерти отца, произошедшей три года назад.



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