Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в дистанционном формате

09.10.2020, 4:48, Новости дня

Вторые дебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа и Джозефа Байдена пройдут в дистанционном формате.

По информации агентства, кандидаты во время дебатов будут находиться в разных местах, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена выросли после дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.