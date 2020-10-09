Родителям гораздо сложнее заподозрить ребенка в вейпинге, нежели в курении

09.10.2020, 4:40, Разное



1

минута

Ученые обнаружили, что родители гораздо реже знают, что ребенок пользуется электронными сигаретами, нежели когда он курит обычные сигареты. Новое исследование опубликовано в журнале Pediatrics

Около 70% родителей или опекунов знают и подозревают, что ребенок курит. В то же время, о вейпинге ребенка знают только 40% родителей, установили ученые.

«Когда родители думают о табаке, они чаще представляют сигарету, другие продукты им реже приходят на ум», – сказал доктор Бенджамин Чаффи (Benjamin Chaffee) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, соавтор исследования.

Но к табачной зависимости может привести любой вид курения. В большей части жидкостей для вейпинга содержится никотин, поэтому он тоже должен быть в поле зрения родителей.

Ученые проанализировали данные Популяционного исследования табака и здоровья. Они взяли информацию о более чем 23 тысячах подростков в возрасте 12-17 лет. В исследовании было зафиксировано, курит ли каждый из этих подростков и какие табачные продукты предпочитает.

Исследование также показало, что родители с более низким уровнем образованием проще обнаруживают курение детей, и матери бдительнее отцов. Оказалось, в частности, что дети из семей со строгими антитабачными правилами, закуривают на 20-26% реже, чем остальные их сверстники.