Врач президента заявил о завершении лечения Трампа от коронавируса

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09.10.2020, 4:31, Новости дня

Шон Конли, личный лечащий врач президента США, заявил в четверг о том, что Дональд Трамп завершил курс лечения от коронавируса, его состояние остается стабильным, и что глава государства уже в субботу может вернуться к участию в публичных мероприятиях.

В письме Конли, которое было опубликовано Белым домом в четверг вечером, говорится, что Трамп очень хорошо отреагировал на лечение, не пострадав от каких-либо побочных эффектов.

Трамп был госпитализирован в прошлую пятницу после положительного теста на COVID-19. В понедельник президент вернулся в Белый дом.

«После возвращения домой его физическое состояние оставалось стабильным, не было замечено никаких признаков прогрессирования болезни. Суббота будет десятым днем с момента постановки диагноза в четверг.., я ожидаю, что президент в это время сможет безопасно вернуться к публичным выступлениям», – говорится в письме Конли.

Трамп, который сейчас находится в изоляции в Белом доме из-за болезни, ранее в четверг, как сообщает Reuters, заявил, что не думает, что он заразен, и чувствует себя достаточно хорошо, чтобы возобновить предвыборные встречи с избирателями.



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