 

Мнение: О душе of Russia (ударение – произвольно)

09.10.2020, 4:20, Разное

В гостиницах иногда приходится сталкиваться с неприятнейшим явлением. В ванной, бывало, захочешь помыться под душем; вроде, ура-ура, горячая вода есть! Врубаешь, залезаешь, ждешь, пока нагреется…

И нагревается, собака! Так нагревается, что выскакиваешь с дикими ругательствами и воплями! “Вот суки!” – говоришь себе, имея в виду непонятно кого – то ли небесную канцелярию, то ли гостиничного сантехника. “Это ж надо – почти крутой кипяток; они там озверели?!”

Ну, мыться-то надо. Пытаешься убавить напор горячей; чуть пошевелишь кран – бац! Горячая практически перекрывается намертво! Пытаешься залезть – снова отскакиваешь с проклятиями. Да что ж такое? Под ледяной, что ли, мыться?!!

Пытаешься прибавить горяченькой; хрясь! Опять почти что кипяток – пар, блин, валит! Руку к крану протягивать боязно – ну как обварит? Наконец, прикрываешь – еле-еле, едва-едва, чуть касаясь… Ни фига: опять бежит почти холодная. Да что за елки-палки!

Вот так стоишь, голый и босый, крутишь дурацкие ручки, стараясь не дышать, тщась прилагать усилия в миллипаскалях… или в наноньютонах? Черт знает! Холодно, сыро, противно, конца не видно…

Так оно и с русским народом – те же противоречивые чувства. То всё терпит, терпит, ни на что не реагирует, доходит до полного толстовства, “ссы в глаза – божья роса” и прочие, столь же христианские русские поговорки. То вдруг – нна! – звереет вдруг так, что счет погибших – на миллионы, и конца не видно, и спасу нет…

То полная апатия – то необузданное зверство; кто и когда сумеет повернуть ручку так, чтобы “немытая Россия”, наконец, СМОГЛА БЫ ПРОСТО ПОМЫТЬСЯ??

Источник: Размышления вольного социолога



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