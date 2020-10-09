Мнение: Антиобщественные действия станут катализатором «второй американской революции»

09.10.2020, 4:15, Разное

К новости о том, что в США предотвращена попытка захвата в заложники губернатора штата Мичиган Грэтхен Уитмер, против которой еще с начала весны протестуют местные ультраправые, сторонники Трампа и Ковид-диссиденты.

В США предотвращена попытка похитить губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер. Семерым фигурантам предъявлены обвинения, говорится в заявлении на сайте властей штата, обнародованном в четверг, 8 октября. По официальным сведениям, обыски в рамках дела прошли более чем в 10 городах Мичигана. Расследование продолжалось несколько месяцев, к нему было привлечено ФБР. По данным следствия, группа злоумышленников собиралась напасть на капитолий (здание, где располагается законодательный орган) в столице штата Лансинге и взять в заложники нескольких чиновников, включая губернатора. Они установили наблюдение за загородным домом Уитмер, сообщает издание Detroit News. Органы безопасности Мичигана едины в своей приверженности к искоренению терроризма в любой форме и стремительно отреагируют на любую попытку насилия, подчеркнул руководитель полиции штата. А генеральный прокурор штата Дана Вессель отметила "возрождение группировок, с готовностью принимающих экстремистские взгляды".



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Слитый в СМИ отчет ФБР предупреждает о крайней правом насилии перед выборами со стороны «Бугалу»

Слитый в СМИ 29 сентября отчет регионального управления ФБР в Далласе предупреждает, что в период перед выборами «приверженцы Бугалу» и «группы вооруженных экстремистов» усиливают «насильственную и криминальную деятельность» в Далласе.

Эта оценка была сделана в тот же день, когда Трамп на первых предвыборных дебатах против Байдена отказался осудить группы белых расистов (часто вооруженных), вместо этого приказывая фашистским уличным бандам «Гордым парням» (Proud Boys) «отойти на шаг, но поддерживать».

«Кто-то должен сделать что-то с Антифв и левыми, потому, что это не проблема правых…это левые- проблема», – добавил Трамп.

Этот документ спецслужб, который слили журналисту по делам национальной безопасности издания Nation Кену Киппенштейну, подтверждает, что правительство США продолжает преуменьшать опасность, которую вооруженные крайне-правые группировки представляют для населения в целом. Он также показывает, что, террористы-убийцы в подавляющем большинстве – не из некой бесформенной «Антифа» или «бунтующие анархисты», как недавно утверждала New York Times, а крайне правые антикоммунистические и расистские группировки. Они включают Proud Boys, “Boogaloo” и “back the blue”(«за синих», то есть за полицию) – вооруженные группировки вроде Oath Keepers (верные клятве) и «Трехпроцентники» .

Опубликованные в июле этого года исследователями из «Центра стратегических и международных исследований» (CSIS) данные показывают, что за последние 25 лет ни один в США не был убит антифашистами. А вот крайне-правые убили 329 человек начиная с 1994 года.

Источниками отчета ФБР стали социальные СМИ, новостные СМИ, результаты слежки государства за текстовыми средствами связи и информация, предоставленная двумя хорошо осведомленными «агентами ФБР». Один из них, очевидно, работал на ФБР три года.

В отчете сказано: «Два агента были крайне важны для ключевых аналитических выводов в этом отчете. Один из них сообщал о различных угрозах с 2017 года, и некоторые из его сообщений были подтверждены».

«Другой агент имел прямой доступ и предоставил подробности анти-государственных и анти-правительственных угроз, исторически предоставляя подтвержденные отчеты ФБР об анти-государственных и анти-правительственных экстремистах в зоне ответственности ФБР в Далласе».

В июне 2020 один из агентов ФБР получил «прямой доступ» к «бугалу, которые сами это признают», и которые неоднократно устраивали протесты в деловом районе Далласа. Один из них сказал ему, что они будут «охотиться за антифашистскими анархистами и убивать всех грабителей магазинов в Далласе».

Около 4 месяцев спустя, за несколько дней до того, как его убили полицейские, Майкл Рейнол сказал, что крайне правые и полиция «охотятся» за ним.

«Они все время пишут про охоту, и что собираются охотится» – сказал он в интервью. «Они запостили, что олени могут считать, что им повезло в этом году, потому, что сейчас открыт сезон охоты на Майкла». (Майкл Рейнол признался в убийстве вооруженного крайне правого, но утверждал, что это была самозащита. Майкл Рейнол боялся сдаться властям, опасаясь, что полиция его убьет, а не арестует. Так и произошло -пер.)

Уровень проникновения полицейских провокаторов в крайне-правые вооруженные группировки не стоит недооценивать. Чуть больше месяца назад два «бугалу» Майкл Соломон,30 лет из Миннесоты и Бенджамин Титер,22 лет, из Северной Каролины, были отданы под суд за попытку предоставить оружие Хамас – палестинской группе фундаменталистов-исламистов – в обмен на деньги для местных «буджахеддинов».

На самом деле «представитель Хамас» был полицейский доносчик, который организовал встречу в гостинице 28 июня Титера, Соломона и агента ФБР, якобы более высокопоставленного представителя Хамас. На встрече оба согласилась поставить глушители и незарегистрированные части огнестрельного оружия агенту за деньги. В показаниях под присягой представители власти США утверждают, что четверо обменялись «анти-американскими мнениями» и Титер и Соломон выразили желание стать «наемниками» Хамас.

На дальнейших встречах, Титер и Соломон предположительно обсуждали нападение на здание окружного суда и его разрушение, так как это «символ неправых законов, которые поддерживает Америка». 30 июля они предположительно доставила агенту ФБР пять глушителей за 1800 долларов. Обоих обвиняют в сговоре и попытке предоставить материальную поддержку иностранной организации, признанной террористической. Им угрожает 12-14 лет тюрьмы.

Другой «бугалу» – старший сержант ВВС Стивен Карилло,32 года – находится под стражей, с возможностью приговора к смертной казни по обвинению в убийстве члена Федеральной службы охраны Дэвида Патрика Андервуда, 53 лет, 29 мая, как и окружного шерифа сержанта Дэмона Гуцвиллера 6 июня. На следующий день после убийства Андервуда, исполняющий обязанности министра национальной безопасности(DHS) Чэд Вольф назвал это убийство «открытым нападением на наших защитников правопорядка», а его заместитель Кен Кучинелли назвал это «доморощенным терактом».

На пресс-конференции Вольф назвал одну предполагаемую ответственную группу. «Расследование только началось», сказал он. «У нас есть несколько донесений, что возможно виноваты ряд групп, Антифа или другие».

Движение Бугалу, последователи которого зовут себя «парни бугалу», «буджахеды» или просто «буги», началось с мема на форумах в сети, включая 4chan и крупнейший форум нацистов в мире – Iron March (железный марш), в 2013 году. Члены по большей части бывшие военные, расисты, и верят в то, что их антиобщественные действия станут катализатором «второй американской революции», которая приведет к расовой войне и установлению в результате анархо-капиталистического фашистского государства.

В интервью New York Times в середине августа Крис Хантер из Техаса, 39 лет, который назвал себя парнем бугалу и членом «“United States Boogalier Corps” (Корпуса Бугальеров США), прикинул, что «80%» членов его группы -ветераны армии. В отличие от других крайне правых вооруженных групп в США, как Oath Keepers, идеология Бугалу – яро анти-полицейская, так что среди них больше бывших военных, а не бывших полицейских.

Хотя Бугалу – движение явно анти-правительственное и насильственное, призывающее членов использовать протесты против полицейского насилия для терактов против агентов государства и имущественных преступлений; и имеет децентрализованную структуру ячеек, отчет ФБР предупреждает только об опасности «творящих насилие одиночек». Хотя это относительно новое явление, Бугалу во многом похожи на предыдущие крайне-правые антигосударственные вооруженные группировки, вдохновляясь терактами тех, кто устроил взрыв в Оклахома сити, и Брейвика.

Члены Бугалу предпочитают носить светлые гавайки в цветочек под бронежилетами, вначале на крайне-правых митингах против анти-короновирусных мер весной этого года в Мичигане, Миннесоте, Колорадо и Пенсильвании. Отчет указывает, что 30 апреля два вооруженных лица, которые оба назвались Дункан Лэмп…патрулировали автостоянку в Далласе рядом с бизнесом в знак протеста против того, что этот бизнес был оштрафован за то, что открылся, в нарушение постановления местных властей и властей штата».

Дункан Лэмп,21 года, был застрелен антитеррористической группой полиции округа Монтгомери 12 марта 2020 года в ходе рейда «без стука» в полпятого утра в его квартире. Лэмп был программист и помогал создавать и поддерживать сайты крайне-правым группам, включая «Трехпроцентников». Лэмп стал символом этой группы и способом выразить солидарность с антиполицейскими протестами. Бугалу парни на демонстрациях несли плакаты с именем Дункана Лэмпа, наряду с именами Бреонны Тэйлор и Эрика Гарнера.

Джейкоб Кроссе

Перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2020/10/05/boog-o05.html – цинк