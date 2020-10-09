Маас заявил об использовании ситуации с Навальным противниками «Северного потока – 2»

09.10.2020, 4:08, Новости дня

Противники проекта «Северный поток – 2» используют инцидент с блогером Алексеем Навальным, чтобы добиться остановки строительства газопровода, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя вопрос включения проекта в санкции.

По словам министра, те, кто выступает против проекта, «используют эту ситуацию, чтобы сделать акцент на этой ситуации и поставить проект в центр внимания». «Но для нас важно, чтобы были не германо-российские последствия, а европейские. Когда применяется нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок», это нарушение международного договора, реакция может быть только международная», – сказал он на форуме GLOBSEC в Братиславе, передает РИА «Новости».

Маас также ответил на критику со стороны США, что Германия из-за «Северного потока – 2» станет более зависимой от России, отметив, что Москва является вторым по объему поставщиком углеводородов в США. «Это не проект лишь Германии и России, это необходимо рассматривать в международном измерении. Нам нужен консенсус международных партнеров, и над этим мы работаем сейчас», – добавил он.

Министр также отметил, что идея распространить санкции на «Северный поток – 2» после инцидента с Навальным не получила развития, потому что Берлин был бы «против того, чтобы этот инцидент с Навальным стал двусторонним вопросом как немецко-российский конфликт».

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию. МИД Германии и Франции сообщали в совместном заявлении, что направят партнерам по ЕС предложения по дополнительным санкциям.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что РФ якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.