Запланированы испытания ракеты «Циркон» по уничтожению авианосца

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09.10.2020, 4:08, Новости дня

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2020 года выполнит еще три испытательных пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», в том числе с поражением имитирующей авианосец морской мишени, сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках продолжающихся летных испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» до конца этого года будет выполнено еще три стрельбы. Ближайший запуск состоится в конце октября – начале ноября», – приводит слова источника ТАСС.

Другой источник подтвердил эту информацию, отметив, что «все три пуска пройдут с реальным поражением морских или наземных мишеней, в частности, имитирующих авианосцы или стратегические объекты условного противника».

Напомним, в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Запуск ракеты был выполнен 6 октября из акватории Белого моря, боеприпас поразил морскую мишень в Баренцевом море. Максимальная скорость «Циркона» на испытаниях составила 8 скоростей звука, максимальная высота полета – 28 км.



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