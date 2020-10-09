 

Мнение: Хорошие санкции

09.10.2020, 4:05, Разное

Министры иностранных дел Франции и Германии подготовили пакет «санкций им. Навального»: «Франция и Германия передадут своим европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям», — говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран.

Санкции «будут направлены против лиц, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных норм (в силу их официальных функций), а также против структуры, вовлеченной в программу «Новичок»».

Если кто-то ожидал «глобальных» санкций в отношении страны в целом, их не будет. Не будет, очевидно, и удара по «Северному потоку — 2».

Решили ограничиться замораживанием активов в Европе и запретом въезда в Европу, которые коснуться девятерых россиян «в президентской администрации и в составе силового аппарата».

Вообще-то  это хорошие санкции. Но для введения таких санкций не обязательно было ждать отравления Алексея Навального и его транспортировки в Германию. Такие санкции давно надо было принять. И в отношении не девяти человек, а тысяч чиновников начиная с мэров городов и глав регионов, их замов…., ну и в отношении «генералов пропагандистских окопов» типа Киселева, Соловьева, Скобеевой, Симоньян и пр… От таких санкиций уже  давно был бы толк.

На снимке: Инсталляция с самоваром чая «Новичок» у российского посольства в Берлине. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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