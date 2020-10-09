Мнение: Рекомендации

09.10.2020, 3:50, Разное

Минздрав рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта из-за распространения COVID-19, заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. "В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта", — сказал Кузнецов журналистам.

Рекомендация помощника министра здравоохранения выглядят предельно абстрактными. "В ряде регионов" – каких именно? И чем поможет сидение всей страны в четырех стенах в выходные? Если в Москве рост заболевания, то зачем, к примеру, на Чукотке сидеть в чуме и не высовывать из него нос? К понедельнику ситуация наладится и можно будет посещать и ездить на общественном транспорте? А если не исправится – то какой смысл сидеть дома и не дышать свежим воздухом?

Рекомендации такого высокого профессионального уровня ничем не лучше рекомендации пить чай с лимоном. Тоже не поможет, зато вкусно.

Судя по всему, запас идей у минздрава исчерпан, а потому в бой бросили помощника министра, который понес какую-то пургу. Главное в этой ситуации – изображать кипучую деятельность. Вот помощник ее и изображает.

В целом, конечно, позиция федеральной власти уже определилась – она сбрасывает всю ответственность на регионы, ограничиваясь лишь абстрактными пожеланиями и туманными рекомендациями. Путин уже не выступает каждую неделю с посланиями из своего подвала, что, в общем, логично. Где Путин – там всегда победа, а вот где с победой не ахти, там его днем с огнем не сыщешь. Он побеждает где-то в другом месте. С коронавирусом у вождя не задалось, хотя и было объявлено о победе над ним.

Впрочем, террористов в Сирии тоже победили – аж четыре раза, только кто вот теперь накапливается прямо у границ Дагестана, никто почему-то не спешит уточнять и бить тревогу. Победа на дальних подступах в таком разрезе начинает выглядеть как-то слишком непобедно. Вот и с коронавирусом та же история. Мы его, конечно, победили, теперь вот пусть губернаторы и разгребают, что мы там напобеждали. А федеральный центр свою работу выполнил – победу объявил. Отстаньте от него.