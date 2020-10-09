 

Генпрокурор призвал пресекать попытки проникновения террористов в Карабах

09.10.2020, 3:48, Новости дня

Необходимо пресекать попытки проникновения в зону конфликта в Карабахе наемников и террористов, сообщил на заседании координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«На протяжении 25 лет мы совместными усилиями создавали механизмы, обеспечивающие защиту прав граждан на пространстве Содружества независимых государств и не можем, не должны допустить их разрушения. Сейчас первоочередная задача – защитить людей и обеспечить их право на достойную, безопасную, мирную жизнь, в том числе, путем пресечения любых попыток проникновения на территорию конфликта наемников и террористов, лиц, наживающихся на незаконном обороте оружия и финансирующих террористические акты», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Также генпрокурор добавил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован в рамках норм международного права и резолюций СБ ООН.

«Твердо убежден, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках норм международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. Только благоразумие и ведение диалога за столом переговоров позволят избежать гибели людей, пресечь нарушения закона и обеспечить мирное урегулирование возникшей конфликтной ситуации», – отметил Краснов.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом». После этого Алиев потребовал извинений от Франции.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.



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