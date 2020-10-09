Британия поможет Украине ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО

09.10.2020, 3:31, Новости дня

Великобритания предоставит заем на переоснащение Военно-морских сил Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

“Правительство Великобритании предоставит заем на 10 лет на сумму до £1,25 млрд. Украина сможет наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии параллельно с модернизацией собственного судостроения, которое обеспечит строительство следующих кораблей уже в Украине. Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове Николаевской области. Эта договоренность поможет укрепить обороноспособность Украины на море и повысит безопасность на юге Украины”, – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе британского правительства сообщили, что британское экспортно-кредитное агентство UKEF начнет оказывать поддержку экспорту товаров из Соединенного Королевства на украинский рынок. В частности, предоставит кредитные гарантии в размере до £2,5 млрд для британско-украинских торговых контрактов.

Украина и Великобритания подписали 8 октября соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, Зеленский назвал его историческим. Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после окончания переходного периода Brexit.