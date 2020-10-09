Больше двух не скидываться

09.10.2020, 3:25, Разное

Польский регулятор увидел монопольный сговор в финансовой поддержке «Северного потока — 2» европейскими компаниями.

Польское антимонопольное ведомство UOKiK планирует оштрафовать «Газпром» и еще пять европейских компаний, финансирующих строительство газопровода «Северный поток — 2» за нарушение польского антимонопольного законодательства. Размеры штрафов — беспрецедентные — в размере 10% от годового оборота компаний. Кроме того, UOKiK предписал компаниям расторгнуть действующие контракты на финансирование проекта в течение 30 дней. Пока до реального исполнения угрозы, скорее всего, далеко. «Газпром» и компании, в адрес которых выдвинуты обвинения, не согласны с заключением польского ведомства и намерены обжаловать его. Так что впереди, очевидно, судебные тяжбы, которые могут затянуться на несколько лет.

7 октября антимонопольное ведомство Польши огласило свое решение по расследованию в отношении шести компаний, занятых в финансировании строительства «Северного потока — 2». Помимо «Газпрома», дочерняя компания которого Nord Stream 2 AG является владельцем газопровода, это французская компания Engie Energy, немецкие компании Uniper и Wintershall, австрийская компания OMV и голландско-британская компания Shell.

В декабре 2015 эти шесть компаний обратились в UOKiK с намерением создать совместную компанию, которая будет заниматься проектированием, финансированием, строительством и эксплуатацией газопровода. Анализируя заявку, антимонопольное ведомство направило вопросы нескольким участникам рынка, и в результате отклонило заявку.

«В данный момент «Газпром» занимает доминирующее положение в поставках газа в Польшу, а сделка могла бы привести к дальнейшему усилению позиции на переговорах компании по отношению к потребителям в нашей стране», — говорилось в решении польского ведомства от 22 июля 2017 года.

В результате общая компания так и не была создана — «Газпром» является единоличным владельцем Nord Stream 2 AG. Остальные пять компаний, не являясь собственниками, при это участвуют в финансировании проекта.

По мнению председателя антимонопольного ведомства Томаша Хрустны, такая структура собственности не отражает реальности, а европейские компании, по сути, являются квази-акционерами Nord Stream 2 AG,

поскольку в случае невыполнения «Газпромом» своих кредитных обязательств они становятся акционерами компании.

Томаш Хрустны. Фото с сайта UOKiK

«Если бы проект был только финансовым, то «Газпром» спокойно мог бы получить финансирование от правительства Российской Федерации или от коммерческих банков, возможно, смог бы реализовать его самостоятельно, — заявил Томаш Хрустны. — Следует подчеркнуть, что деятельность в качестве финансового учреждения не относится к основной деятельности ни одного из остальных участников концентрации. Прежде всего, Uniper, Engie, OMV, Shell и Wintershall являются клиентами, а иногда и конкурентами «Газпрома» на рынке газа. Финансирование совместного предприятия, осуществляемое участниками рынка газа, а не финансовыми институтами, свидетельствует о возникновении общих экономических интересов между всеми этими субъектами».

По мнению директора UOKiK, уровень финансовой вовлеченности европейских компаний в строительство газопровода является таким же, каким он был бы в случае создания общей компании, а условия финансирования определены таким образом, чтобы Engie Energy, Uniper, Wintershell, OMV и Uniliver впоследствии могли стать акционерами. Такие действия, считает руководство UOKiK, являются нарушением антимонопольного законодательства и противоречат принципам честной конкуренции.

Томаш Хрустны считает, что в итоге может пострадать экономика Польши и Евросоюза, увеличится зависимость от российского газа, а цена поставляемого газа вырастет.

«Действия 6 компаний оказали отрицательное влияние на конкуренцию на рынке природнoгo газa в Польше, который играет огромную роль для всей экономики, в том числе и для домохозяйств, — отметил он.

— Запуск «Северного потока — 2» поставит под угрозу непрерывность поставок природнoгo газa в Польшу, также весьма вероятно повышение цен на сырье, которым будут обременены польские потребители.

Реализация этой инвестиции увеличивает экономическую зависимость от российскoгo газa не только Польши, но и других европейских стран. С точки зрения энергетической безопасности это предприятие делит Европу на две части, с границей на Одере. Удивляет отсутствие понимания этого аспекта западными корпорациями, участвующими в предприятии, нарушающем не только конкуренцию на рынке, но и европейскую энергетическую безопасность».

Серьезностью последствий Томаш Хрустны объясняет и беспрецедентные размеры штрафа — 10% годового оборота каждой компании. Таким образом, «Газпром» должен будет заплатить 29 млрд злотых (почти 6 с половиной млрд евро), европейские компании в сумме — 234 миллиона злотых.

Кроме того, польский антимонопольный регулятор предписал компаниям расторгнуть соглашения о финансировании строительства газопровода, чтобы «восстановить состояние конкуренции до проведения концентрации.

«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября 2020 года решением о наложении на «Газпром» штрафа в размере около 6,467 млрд евро, — сообщили «Новой газете» в пресс-службе компании. — «Газпром» и европейские компании обвиняются в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток – 2». Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией «Газпрома» с привлечением заемного финансирования. Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток – 2».«Газпром» обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Республики Польши. При обжаловании решения UOKiK, оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда».

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Не согласны с решением польского ведомства и в немецкой компании Uniper. По словам представителя компании Оливера Редера, контракт о финансировании не означает создания концентрации, и такая аргументация используется UOKiK впервые. Сейчас Uniper рассматривает возможность обжаловать это решение в суде.

По мнению Редера, такое судебное разбирательство может занять 4-5 лет — и обязанность выплатить штраф возникнет только в случае отклонения апелляции.

«Мы уверены, что проект Северный поток — 2 рационален с экономической и энергетической точки зрения, Германия и Европа будут нуждаться в больших объемах газа в будущем, в гибких и стабильных поставках (безопасность!) от разных поставщиков (диверсификация!), — написал Редер в комментарии «Новой газете». — Вот почему мы являемся финансовыми партнерами «Северного потока — 2».

Мария Епифанова

«Новая газета»