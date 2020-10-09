 

Армения опровергла данные о прекращении огня в Карабахе

09.10.2020, 3:08, Новости дня

Армянский единый информационный центр опроверг информацию СМИ о четкой договоренности по поводу прекращения огня 8 октября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Распространяемая в армянских и зарубежных СМИ информация о том, что между сторонами достигнута четкая договоренность о прекращении огня 8 октября, не соответствует действительности», – говорится в сообщении центра в Facebook. 

Ранее онлайн-ресурс eadaily.com со ссылкой на источники сообщил, что якобы «военные действия будут приостановлены сегодня, 8 октября, в 18.00 (17.00 мск)».

В четверг премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает Нагорный Карабах, если это поможет разрешению вооруженного конфликта, в противном случае воздержится. 

Также он заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно в том случае, если Турция прекратит свое непосредственное участие в вооруженном конфликте и выведет ближневосточных террористов и наемников из зоны боевых действий.

Между тем верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что выдвигаемые Азербайджаном условия для возобновления переговоров с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе трудновыполнимы.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники. 



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