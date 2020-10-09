В России женщины заражаются COVID-19 чаще, чем мужчины — Роспотребнадзор

09.10.2020, 2:31, Разное



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«Мы видим, что с неким перевесом, в 2-3%, женщины болеют чаще, чем мужчины», – заявил эксперт Роспотребнадзора в ходе конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020». При этом он не уточнил, есть ли разница между случаями тяжелого течения и смертности у мужчин и женщин.

Василий Акимкин подчеркнул, что на сегодняшний день по числу зарегистрированных случаев COVID-19 РФ занимает четвертое место в мире, по количеству новых случаев за сутки — шестое, по смертности от коронавирусной инфекции — двенадцатое.

Отметим, что данные Роспотребнадзора противоречат многочисленным исследованиям из других стран. Так, Центры контроля и профилактики заболеваний Китая сообщали, что риск заражения для мужчин и женщин примерно одинаков. Но уровень смертности от болезни среди мужчин составил 2,8%, а среди женщин – 1,7%. О том, что шансы заразиться коронавирусом у всех примерно одинаковы, заявляла и Всемирная организация здравоохранения.

Однако есть и другие данные: так, в июне координирующий орган профсоюзов Уэльса (Wales TUC) заявил о том, что в этой стране уровень заболеваемости среди женщин составил 64%. Причем еще в марте и апреле 56% случаев COVID-19 приходились на мужчин. Эксперты считают, что это может быть связано с тем, что что в сфере здравоохранения и социального обеспечения работают преимущественно женщины, поэтому медсестры и сиделки домов престарелых приняли на себя основной удар пандемии. Кроме того, женщинам чаще приходится ухаживать за больными родственниками и они более внимательны к своему здоровью, чем мужчины, поэтому при появлении первых симптомов COVID-19 сразу обращаются к врачу.