 

Der Standard – массовая слежка не предотвратила ни одного теракта

09.10.2020, 2:25, Новости дня

Сторонники массового наблюдения за гражданами и резервного хранения их информации постоянно говорят о том, что такая система помогает находить террористов и предотвращать теракты, пишет Der Standard. Однако, как показывает опыт США и Европы, она не только не помогает в профилактических целях, но и играет далеко не ключевую роль в расследовании этих тяжких преступлений, рассказывает австрийское издание.


Reuters

Многие суды в странах Европы, например, в Германии и Австрии, а также Европейский суд убеждены, что резервное сохранение телекоммуникационных данных граждан недопустимо, пишет Der Standard. Для их записи необходимы веские основания, например, конкретная угроза национальной безопасности или подозрения в совершении тяжкого преступления.

Сторонники же массовой слежки постоянно приводят аргумент, что такая система облегчает уголовное преследование, в частности, позволяет следить за террористами и предотвращать планируемые теракты. Однако статистика показывает, что это не так, отмечает австрийское издание.

Хорошим примером тому служит система массовой прослушки, разработанная Агентством национальной безопасности США, о которой миру рассказал экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Она фиксировала, кто, кому и как долго звонил. Проработала с 2008-го по 2019 год. Обошлась американским налогоплательщикам в сумму $100 млн. Но в итоге оказалась бесполезной.

Сохранённые данные не оказали никакой существенной помощи в расследовании террористической деятельности. Решающую роль в вынесении обвинительного приговора сыграли результаты обычной следственной работы. «Из этого можно сделать вывод: программа АНБ не предотвратила ни одного теракта», — заключает издание.

Но за примерами необязательно ездить в США. Схожий опыт есть и у Европы. С 2014-го по 2017 год на территории ЕС произошло 13 терактов с исламистским следом. 24 человека были осуждены. Все они были на карандаше у правоохранительных органов и до совершения теракта входили в группу агрессивно настроенных граждан. Также своё расследование провёл Европейский парламент и пришёл к выводу, что сохранённые данные не помогли в раскрытии тяжких преступлений. Массовая слежка не помогает «найти иголку в стоге сена, а только увеличивает стог сена», убеждены правозащитники и активисты, выступающие за защиту персональных данных.  



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