 

Вести – борщ как культурное наследие — Украина представит рецепт блюда ЮНЕСКО

09.10.2020, 2:25, Новости дня

Украина намерена добиться того, чтобы рецепт приготовления борща был внесён в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Как пишут «Вести», пока что «культуру приготовления украинского борща» включат в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, что является первым шагом для его продвижения на мировой уровень.


Reuters

Министерство культуры Украины сообщило, что в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны включат пять украинских традиций. Как пишут «Вести», в частности,  в этот список включат «культуру приготовления украинского борща», что станет шагом для включения рецепта приготовления борща в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Также в перечень попадут технология создания клембовской сорочки с цветком, пасхальное гуляние в селе Роскошевка Винницкой области, борщевская народная вышивка и карпатское домашнее изготовление покрывал и других изделий ткачества ручным способом.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что его ведомство «и далее будет нацелено на ЮНЕСКО».

Как напоминает издание, общемировой тренд «бомбить» ЮНЕСКО национальными рецептурами начался ещё 2017 году. Например, в список внесли настольные и конные игры, музыку и музыкальные инструменты, и даже рецепт пиццы, а Франция добилась внесения в этот список своей «фирменной» длинной парижской булки. Украина, в свою очередь, в список культурного наследия человечества успела включить только гуцульскую керамику. 



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