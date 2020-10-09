НАТО: Афганистан не должен снова стать убежищем для террористов

09.10.2020, 2:20, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о выводе всех американских войск из Афганистана к Рождеству, сказав, что вопрос о выводе военных из страны будет приниматься совместно всеми участниками операции в Афганистане.

Столтенберг не стал прямо отвечать на вопрос о том, был ли согласован план вывода американских войск с союзниками, вместо этого напомнив, что причиной, по которой войска НАТО оказались в Афганистане, стало нападение на Соединенные Штаты.

«Когда 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты подверглись нападению, НАТО впервые в истории применило статью 5 о коллективной обороне. И сотни тысяч солдат из Европы и Канады служили плечом к плечу с американскими солдатами в Афганистане, чтобы не дать террористам взять под свой контроль эту страну», – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что в интересах всеобщей безопасности нельзя допускать, чтобы Афганистан вновь стал платформой для террористов.

Столтенберг подтвердил, что НАТО поддерживает мирный процесс и приветствует переговоры между официальным Кабулом и талибами, а также напомнил, что НАТО уже сократило свое присутствие в Афганистане. Еще не так давно более 100 тысяч военнослужащих НАТО принимали участие в боевых операциях на территории страны, но сейчас в Афганистане находятся примерно 12 тысяч солдат НАТО из стран Европы и из США, которые поддерживают и обучают афганские силы безопасности.

«В наших интересах сохранение долгосрочной безопасности Афганистана… Мы вместе решили прийти в Афганистан, вместе будем принимать решения о будущих корректировках, и когда придет время, мы вместе уйдем (из Афганистана)», – подчеркнул Столтенберг.