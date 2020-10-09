 

Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной

09.10.2020, 2:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить в «предвыборные инициативы отдельных циников», которые привились российской вакциной от коронавируса.

«Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные «инициативы» отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами», – написал Зеленский своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что лидер политсовета украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук привился российской вакциной от коронавирусной инфекции.

Медведчук в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным также попросил российского лидера поставить на Украину вакцину от коронавируса.

«Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые небезразличны как России, так и Украине», – ответил ему Путин.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что достижения РФ в создании медицинских средств для борьбы с коронавирусом пытаются дискредитировать. По ее словам, в мировых СМИ наблюдаются «волны черного пиара», который «задействуется по полной».

«Публикуются заказные материалы, составляются тезисы, которые продвигаются в мировые СМИ, для того чтобы отбить желание у мировой общественности воспринимать информацию из РФ и о России, связанную с тем, какие достижения в сфере медицины имеются по борьбе с COVID-19», – подчеркивала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отмечала, что РФ успешно продвинулась в разработке безопасной и надежной вакцины от коронавируса и готова к широкой кооперации со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. «Очень важно наряду с разработкой медицинских средств, лекарственных средств и [другими] наработками в сфере борьбы с COVID-19 еще не допускать того самого ужаса, который идет по нарастающей в связи с информационными кампаниями по дискредитации подобных усилий», – указывала она.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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