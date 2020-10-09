Всемирный фонд дикой природы подключится к исследованиям, связанным с загрязнением Тихого океана

09.10.2020, 2:08, Новости дня

Всемирный фонд дикой природы выразил готовность содействовать властям Камчатского края в поиске причин загрязнения акватории Тихого океана, соответствующая договоренность достигнута на переговорах губернатора Владимира Солодова и директора программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Дмитрия Горшкова

«Мы договорились о том, что WWF войдет в состав научного штаба по изучению экологического происшествия в акватории Авачинского залива на Камчатке. Уже завтра данные, имеющиеся у Фонда защиты дикой природы, будут переданы нам, а мы соответственно поделимся теми анализами, которые готовы, и наработками учёных. В перспективе планируем подключать эту организацию к проведению всех основных экспедиционных и полевых исследований», – приводит слова Солодова сайт правительства региона.

Напомним, по просьбе главы региона на Камчатку прибыли ученые из исследовательских центров Владивостока и Москвы. К работе подключены ведущие исследовательские центры России. Кроме того, Владимир Солодов намерен привлечь выяснению причин загрязнения зарубежных ученых.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 млн постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.