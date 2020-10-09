 

Apple потребовала от Telegram заблокировать три белорусских канала

09.10.2020, 1:48, Новости дня

Apple требует заблокировать три белорусских канала в Telegram, в которых публикуются личные данные силовиков, чиновников, членов избирательных комиссий, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие. Я думаю, что эта ситуация не черно-белая, и скорее оставил бы каналы», – написал Дуров в своем телеграм-канале.

Он добавил, что «обычно Apple не предлагает выбора для приложений вроде Telegram в таких ситуациях».

По его словам, эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах.

В сентябре сообщалось, что МВД Белоруссии зарегистрировало около 150 фактов угроз в отношении сотрудников органов внутренних дел, внутренних войск и их семей.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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