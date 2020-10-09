Сборная РФ уступила команде Швеции в товарищеском матче

09.10.2020, 1:48, Новости дня

Товарищеская встреча сборных РФ и Швеции по футболу на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве завершилась в пользу гостей. Российской команде необходимо выиграть оставшиеся в 2020 году матчи, чтобы рассчитывать на попадание в первую корзину при жеребьевке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу команды Швеции и стала для российской команды первой игрой с ноября 2019 года, сыгранной в присутствии болельщиков. В составе сборной РФ в своем первом матче отличился Александр Соболев (90), у команды Швеции забили Александр Исак (21-я минута) и Маттиас Йоханссон (73), передает ТАСС.

Встреча сборных РФ и Швеции стала девятой, если не считать товарищеские матчи, сыгранные в 1913 и 1914 годах. Соперники впервые за 18 лет провели товарищескую игру, в предыдущий раз контрольный матч команд прошел 21 августа 2002 года также в Москве (1:1). Шведы одержали четвертую победу, у отечественных футболистов в активе две победы. В предыдущий раз команды встречались между собой 20 ноября 2018 года в Лиге наций, тогда шведы благодаря победе дома со счетом 2:0 заняли первое место в группе и вышли в лигу А.

В состав сборной Швеции вошли пять футболистов из РПЛ: защитник Карл Старфельт («Рубин»), полузащитники Виктор Классон и Кристоффер Олссон, нападающие Маркус Берг (все – «Краснодар») и Джордан Ларссон («Спартак»). Ларссон и Старфельт и бывший защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен вышли в стартовом составе, во втором тайме на поле появились Олссон и Классон.

Российская сборная на групповом этапе примет команды Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября), оба матча пройдут на «ВТБ-Арене» в Москве. После двух туров российская сборная располагается на первом месте группы 3 лиги B, набрав шесть очков, у команды Венгрии три очка, у сборных Турции и Сербии по одному очку.

Поражение сборной РФ не принесет очков в рейтинге Международной федерации футбола, команде необходимо выиграть оставшиеся матчи в 2020 году для того, чтобы рассчитывать на попадание в первую корзину при жеребьевке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Напомним, 3 сентября сборная РФ одержала победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве при пустых трибунах.