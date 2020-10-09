Психолог объяснила, как проблемы в жизни мешают похудеть

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09.10.2020, 1:25, Разное

Психолог и специалист по пищевым расстройствам Варвара Зародина пояснила о проблемах похудения. Как оказалось, этому процессу мешают проблемы в жизни, увеличивая объемы потребляемой человеком пищи.
Избыточный вес причиняет не только множество неудобств в повседневной жизни, но и вредит общему состоянию здоровья. В стремлении похудеть многие садятся на строгие диеты. Ограничивая потребления жиров или углеводов. Однако нередко любые попытки обрести желанную стройность не приносят пользу. Случается и что человек, выдержав определенное время диету, срывается и начинает переедать. По данным Варвары Зародиной, крайности, в которые впадает стремящийся похудеть, объясняются психологией человека. Понять причину подобного явления можно, разобравшись в себе. Чаще всего человек «заедает» свои проблемы, вместо того, чтобы решить их.

Специалист приводит параллель с детскими эмоциями и впечатлениями, которые отображаются и во взрослой жизни. Расстроенному ребенку дают конфету или другие сладости, и он успокаивается, тот же принцип действует и при переедании. Пища компенсирует неудовлетворенные потребности и человек набирает вес, даже если причиной его расстройства является ожирение. Сходные принципы имеет и увлечение сверхжесткими диетами, переходящие в крайность. Такое расстройство пищевого поведения является результатом недовольства собой и переживаниями из-за внешнего вида.

Психолог Зародина напоминает, что все подобного рода проблемы необходимо решать с профессионалом. Поэтому в случае возникновения тревоги, депрессии, обеспокоенности и подобного внутреннего дискомфорта следует обращаться за помощью к врачу. Переедание, как и нерациональные ограничения в пище, отмечают «Народные новости России», переключают внимание с проблемы, а не решают ее. Что же до максимального отказа от калорийных продуктов, углеводов или жиров, то, по данным «Слова и дела», прежде чем начать такую практику, нужно консультироваться с врачом терапевтом.



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