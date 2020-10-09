 

Медики рассказали о первых признаках образования грыжи в позвоночнике

09.10.2020, 1:25, Разное

Грыжа в позвоночнике причиняет много дискомфорта и боли, мешая полноценно наслаждаться жизнью. Медики рассказали, по каким первым признакам выявить такое нарушение здоровья.
При нарушенной целостности фиброзного кольца ядро ядра межпозвонкового диска выпячивается в позвоночный канал. Такая травма называется грыжей, она вызывает неприятные ощущения и даже боль. Диагностируется недуг при помощи магнитно-резонансной или мультиспиральной компьютерной томографии, а также неинвазивной МР-миелографии или инвазивной КТ-миелографии.

Однако, как оказалось, определить подобную дегенерации диска можно на ранней стадии, обратив внимание на первые симптомы. Таковыми являются болевые ощущения после окончания рабочего дня в верхней части тела. Также следует быть осторожным при появлении так называемого «прострела в позвоночнике. Следует обратиться к специалисту и в ситуации с частыми защемлениями в районе спины.

Кроме того, проблемы в позвонке вызывают общее ослабление мышечного тонуса. В ряде случаев вдоль позвоночника могут образовываться опухоли. Специалисты в сфере медицины рекомендуют обращаться в больницу и при возникновении чувства тяжести после пребывания в одной и той же позе на протяжении определенного времени. Вовремя принятые меры, как пишет «Инфореактор», помогут предотвратить развитие заболевания и сохранить здоровье.



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