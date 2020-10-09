Гончарук: Украина за 30 лет независимости ни разу не выполнила программу МВФ. Ни разу!

09.10.2020, 1:20, Новости дня

Власти Украины теряют кредит доверия международных партнеров, в частности Международного валютного фонда, поскольку не выполняют взятые на себя обязательства. Об этом в интервью “Голосу Америки”, которое вышло 7 октября, заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Что надо делать, чтобы доверие восстанавливалось? Да адекватно себя вести! Просто следовать тому, что ты подписал. Все”, – сказал он.

По словам Гончарука, под документом стоят подписи президента, премьера, главы Нацбанка Украины и министра финансов.

“И там нет никакого космоса, там все в интересах украинских граждан. Читать и выполнять. И все! Украина за 30 лет независимости ни разу не выполнила программу МВФ. Ни разу! Почему мы живем так, как мы живем? Поэтому постоянно берем на себя какие-то обязательства, а потом их не выполняем. А потом удивляемся, почему у нас кредиты под 30%. Ну конечно, если ты постоянно, хронически сам берешь обязательства, а потом от них отказываешься и еще пытаешься врать, то на что ты можешь рассчитывать? На тебя нельзя положиться, с тобой нельзя иметь дело. И это самая большая проблема, которая была у абсолютно всех наших старых политиков, и это болезнь, которой сейчас, к сожалению, болеет команда президента”, – сказал политик.

Украина присоединилась к МВФ в 1992 году. За годы сотрудничества в целом Киев получил от Фонда $35 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. “Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у МВФ “есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики”.