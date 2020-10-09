Президент Кыргызстана назвал условие своей отставки. Его пресс-служба говорила, что такой вопрос не рассматривают

09.10.2020, 1:20, Новости дня

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов покинуть пост главы государства сразу после утверждения легитимных руководителей и возвращения страны на путь законности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы Кыргызстана 9 октября.

Политическая ситуация в стране, по мнению ее президента, уже достигла критической точки. Жээнбеков отметил необходимость как можно быстрее вернуть ситуацию в правовое русло.

“Я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики”, – заявил кыргызский лидер.

Жээнбеков призывал все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе.

В то же время пресс-секретарь главы Кыргызстана Толгонай Стамалиева заявила российскому агентству “Интерфакс” 8 октября, что вопрос добровольной отставки Жээнбекова не рассматривается.

По ее словам, на подпись Жээнбекова не поступало заявление премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова об отставке.

Жээнбеков 8 октября сообщил о готовности ведения диалога со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова, который объявил себя премьер-министром страны.

Утром 8 октября замглавы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев сообщил об исчезновении Жээнбекова и Боронова. По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Стамалиева сказала, что Жээнбеков находится в Бишкеке и “лично проводит переговоры с политическими силами”.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотят избрать правительство народного доверия.

6 октября новый спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев заявил после сообщений в СМИ о заседании о назначении Жапарова премьером, что его не назначили, а только представили в качестве кандидата на этот пост.

7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.