 

Мусеев, которого подозревали в госизмене, вернулся в Харьков и записал видео поездки по городу

09.10.2020, 1:20, Новости дня

Бывший глава Холодногорской районной администрации Харькова Максим Мусеев, которого подозревали в государственной измене, 8 октября на своей странице в Instagram опубликовал видео поездки по Харькову за рулем  автомобиля. 

Скриншот: mmsgram/ Instagram

По информации местного издания Newsroom, бывший чиновник сначала проехал по площади Конституции, а после – мимо горсовета.

Официальных комментариев бывший глава Холодногорской райадминистрации Харькова пока не давал.

Журналисты издания сообщили, что он прибыл в город 7 октября, однако на их телефонные звонки не отвечает.

28 сентября Харьковский апелляционный суд подтвердил отмену подозрения в государственной измене для Мусеева. После чего экс-глава Холодногорской РГА заявил о скором возвращении в Харьков.

3 октября 2018 года в Службе безопасности Украины заявили, что глава районной в Харькове администрации создавал альтернативные организации ветеранов АТО, которые вместо помощи бойцам занимались сбором информации военного и мобилизационного характера. Потом информация передавалась российской стороне. Чиновнику объявили подозрение в госизмене.

Мусеев подтвердил, что речь идет о нем. По его мнению, правоохранительные органы “отрабатывают политический заказ по устранению оппонентов”.

СМИ писали, что глава райадминистрации еще в сентябре выехал в Россию и что у него есть российский паспорт.

12 октября мэр Харькова Геннадий Кернес отстранил Мусеева от должности на время проведения следственных действий, но заявил, что не верит в его измену.

26 декабря 2018 года Кернес сообщил, что уволил Мусеева с должности главы Холодногорской райадминистрации Харькова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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