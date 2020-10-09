 

В Южной Корее загорелся 33-этажный жилой дом

09.10.2020, 1:20, Новости дня

В Южной Корее в городе Ульсан 8 октября произошел масштабный пожар в 33-этажном жилом доме, пострадали 15 человек, сотни – эвакуированы. Об этом сообщает SAOstar.

По информации издания, пожар начался ночью в жилом коммерческом доме Samhwan, в котором на первом – третьем этажах находится торговый центр, а выше – 127 квартир. 

По информации Yonhap, в результате пожара пострадали 15 человек, сотни – эвакуированы.

Пожарные сообщили, что возгорание началось на 12-ом этаже, позже появилась версия что на третьем. Точную причину устанавливают.

В агенстве добавили, что пламя быстро распространилось по всему зданию из-за сильного ветра.

ВИДЕОВидео: 연합뉴스 Yonhapnews / YouTube

Очевидцы публикуют фото и видео происшествия в социальных сетях.

울산 화제 현장 #울산화재 #울산화재현장. https://t.co/03RGSDdl3A pic.twitter.com/RhWFwlnbXK

— PARK (@nolto) October 8, 2020

#울산화재 #불 #화재 #fire #ulsan #southkorea https://t.co/UKy4MNq1cs pic.twitter.com/8rdHcc9qB6

— Zhany.yo (@YoZhany) October 8, 2020

지금 바람도 불고 그래서 헬기도 못 뜬다고 하네요…

— (@UVE_0619) October 8, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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