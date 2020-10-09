«Вице-дебаты» удались

09.10.2020, 1:15, Разное

Они прошли значительно лучше, чем между кандидатами в президенты Трампом и Байденом.

Дебаты кандидатов в вице-президенты показали, что традиции острой открытой политической дискуссии в США все еще работают. И если дебаты сравнивают с политическим театром, то можно сказать: в среду вечером спектакль удался.

Фото: EPA

В нем участвовали три актера: действующий вице-президент республиканец Майк Пенс, Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, первая в истории женщина-сенатор с афроамериканскими и азиатскими корнями, а также Сюзан Пейдж — модератор дискуссии, вашингтонский корреспондент газеты USA Today.

К «дебатам вице-» особый интерес. По конституции Пенс или Харрис займут высший пост в стране, если президент не будет в состоянии выполнять свои обязанности. Надо сказать, оба кандидата выдержали экзамен.

Как показал опрос зрителей, 63% считают, что Камала Харрис сможет работать президентом, у Пенса эта цифра еще выше — 65%.

Аудитория либерального канала CNN убеждена: в дебатах победила Харрис — 59% против 38%. У зрителей консервативного Fox News цифры «с точностью до наоборот»: 63% отдали победу Пенсу и 37% — Харрис. Голосование в студии среди неопределившихся избирателей штата Аризона поделило голоса поровну.

На фоне взаимных оскорблений и скандальной невнятности первого тура между Трампом и Байденом дебаты «вице-» можно назвать образцово-содержательными. За 90 минут удалось обсудить 10 тем, прозвучало несколько десятков острых вопросов и лишь пару раз оппоненты ушли от прямых ответов на них.

Пандемия коронавируса и болезнь президентской четы внесли коррективы в организацию дебатов в Солт-Лейк Сити, столице штата Юта, который до сих пор называют «мормонским». Пенс и Харрис были «разведены» на дополнительное расстояние в 12 футов — 3,65 метра и установили между ними две прозрачные перегородки из оргстекла. Собравшиеся в зале надели маски.

Особенно интересно, что Пенс и Харрис представляют собой две противоположности: консерватор, любимец американских евангелистов, невозмутимый и методичный против «самого либерального сенатора США, левее Берни Сандерса» (определение журнала Newsweek).

Фото: EPA

Майк Пенс был невозмутим даже тогда, когда на его седые волосы присела муха и держалась на голове несколько минут, что вызвало потоки сообщений в социальных сетях. Издание Politico назвало муху главной звездой вечера. Мина Харрис — племянница Камалы — написала в твиттере: «Камала ловко выиграла дебаты. Муха заняла второе место».

Харрис задала обвинительный тон уже первым ответом на вопрос о пандемии COVID-19: «Американский народ стал свидетелем величайшего провала президентской администрации в истории нашей страны». И все 90 минут в том же духе. Харрис обвинила Трампа в том, что он платил мало или вообще не платил федеральных подоходных налогов за последнее десятилетие: «Когда я услышала «750 долларов», то подумала, что это оговорка — должно быть 750 тысяч!» Она утверждала, что Трамп развязал неудачную торговую войну с Китаем (300 тысяч потерянных рабочих мест), поставил под угрозу безопасность страны своей безрассудной внешней политикой. Не прошла мимо отношений с Путиным, обвинив Трампа в том, что он «обнимается с диктаторами по всему миру». Харрис напомнила, что ЦРУ сообщило о том, что российская военная разведка тайно предлагала награды за убийство военнослужащих коалиции, включая американцев, в Афганистане. «Нью-Йорк таймс», проводившая проверку точности прозвучавших заявлений, уточняет: Трамп назвал сообщения о наградах «мистификацией», но госсекретарь Майк Помпео воспринял их достаточно серьезно, чтобы предупредить своего российского коллегу Лаврова.

Еще одно обвинение, можно сказать, классическое: «Дональд Трамп, верховный главнокомандующий Соединенных Штатов Америки, предпочитает поверить на слово Владимиру Путину, а не американской разведке». Комментарий «Нью-Йорк таймс»: Харрис имела в виду историю оспаривания президентом выводов спецслужб о том, что РФ вмешалась в выборы 2016 года на его стороне и что в этом году Москва пытается сделать это снова. В июле 2018 года в Хельсинки Трамп стоял рядом с Путиным и ясно дал понять, что он верит ему, а не своим. «Они (разведчики) сказали, что думают, что это Россия, — сказал тогда Трамп. — У меня есть президент Путин; он просто сказал, что это не Россия. Я скажу следующее: я не вижу причин, по которым РФ несет ответственность за вмешательство в выборы. Президент Путин был чрезвычайно силен в своем отрицании».

Но, как отмечает «Лос-Анджелес таймс», Харрис так и не смогла сбить Пенса с толку и не вынудила отказаться от сценария контратак, которые он вел спокойным тоном, ни разу не напомнив манеры Трампа.

«Критики и даже некоторые друзья вспыльчивого президента высказывали предположение, что в Белом доме нужен взрослый человек, чтобы представить миру более трезвое и серьезное лицо. Эта задача часто выпадает на долю Пенса, флегматичного жителя Среднего Запада и набожного христианина. В среду вечером спокойствие редко покидало его лицо, оно является неизменным с тех пор, когда он был конгрессменом, губернатором Индианы и непоколебимым сторонником Трампа».

Пенс представил статистику достижений администрации: снижение налогов в среднем на две тысячи долларов для каждой семьи из четырех человек, восстановление 11,4 млн рабочих мест после обвала экономики, вызванного пандемией (правда, потеряно было 22 млн, а 30 млн американцев обратились за пособием по безработице).

Камала Харрис. Фото: EPA

Больше всего Харрис говорила о коронавирусе еще и потому, что Пенс в администрации официально возглавляет координирующий орган по борьбе с пандемией. Харрис напомнила, что это не мешало ее оппоненту появляться на мероприятиях без маски и не соблюдать социальную дистанцию. Демократы обещают американцам бесплатную доступную вакцину. Харрис сказала, что сама сделает прививку только после того, как медики признают вакцину безопасной. «Если один Трамп будет говорить, что вакцина работает, я воздержусь от прививки». Президент накануне обвинил медицинских чиновников из FDA — Управления по контролю качества продуктов питания и лекарств — в создании препятствий вакцине от вируса. Президент не доволен новыми правилами борьбы с COVID-19, он хочет, чтобы американская вакцина была одобрена управлением еще до выборов. Трамп обвинил FDA в «политической деятельности», но критики отмечают, что это президент в своих интересах давит на медиков, ставя под угрозу миллионы американцев.

Пенс провел большую часть вечера в обороне, но сделал все что мог, это признают даже критики. Он нарисовал мрачную картину прихода демократической администрации, заявив, что Байден и Харрис сделают Америку местом «новых налогов, нового регулирования и экономических уступок Китаю». «Вы ставите свою радикальную экологическую повестку выше американских автомобилестроителей», — сказал Пенс о «зеленой доктрине» демократов. Харрис напомнила, что Обама и Байден не дали погибнуть здешнему автопрому в годы рецессии. И вообще, экономические достижения, которыми так гордился Трамп, были заложены прошлой администрацией демократов.

Живущим там, где «парламент — не место для дискуссии», где президент называет всех несогласных «бандерлогами», а западную политическую культуру «театром», остается тихо завидовать. Теледебаты могут быть театром, но это тот случай, когда в спектакле нет заранее написанного финала, труппа не состоит из одного актера и тщательно подобранной массовки, где телеобъектив объективно показывает избирателю, кто есть «ху». Выборы — это вообще-то от слова выбирать.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон