 

Нур-Султан обеспокоили попытки захвата казахстанских предприятий в Киргизии

09.10.2020, 1:08, Новости дня

Казахстан выразил озабоченность из-за нападений на предприятия казахстанских инвесторов в Киргизии и призвал власти страны обеспечить безопасность компаний.

Сотрудникам предприятий, гражданам Казахстана в Киргизии поступали угрозы физического насилия, также звучали угрозы нанесения ущерба имуществу этих предприятий, приводит ТАСС сообщение МИД Казахстана.

Казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику этой страны более 1 млрд долларов США, внеся таким образом «значительный вклад в социально-экономическое развитие» государства

«Призываем киргизскую сторону незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Киргизии», – отметили в казахстанском МИД.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), которая поддерживает экс-президента страны Алмазбека Атамбаева заявила, что народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.



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