Российский блогер получил ранение при обстреле храма в Карабахе

09.10.2020, 1:08, Новости дня

Получившего ранение при обстреле в Нагорном Карабахе российского блогера положили на операцию, сообщил информационный центр правительства Армении.

В эти минуты пострадавшего оперируют врачи, передает РИА «Новости» сообщение центра. Ранение получил российский блогер Юрий Котенок, уточнили в пресс-центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Между тем омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян подтвердил, что при обстреле собора в Карабахе пострадали трое журналистов.

«Азербайджан только что повторно ударил по собору Казанчецоц в Шуши, ранены три журналиста, которые снимали последствия предыдущего удара. Это преднамеренная и целенаправленная атака на церковь и по журналистам, так как за ними вели наблюдение с беспилотника», – указал Бегларян.

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что иностранного журналиста после повторного обстрела храма доставили в больницу.

Котенок в последние дни освещал конфликт в Нагорном Карабахе, он публиковал видеозаписи репортажей в своем YouTube-канале.

В четверг по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе нанесли два удара. После первого удара о пострадавших не сообщалось, после второго стало известно, что пострадали российские журналисты.

Армянский собор Христа Всеспасителя Казанчецоц был построен в Шуши в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века.

До этого двое журналистов французского издания Le Monde пострадали при ударе азербайджанских военных в Карабахе, их доставили в местную больницу. Сообщалось, что Ален Кавали находится в стабильно тяжелом состоянии, Рафаэль Ягобзаде – в состоянии средней тяжести. Их прооперировали.

В результате обстрелов ранения получали и другие сотрудники СМИ.