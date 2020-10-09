 

Российский блогер получил ранение при обстреле храма в Карабахе

09.10.2020, 1:08, Новости дня

Получившего ранение при обстреле в Нагорном Карабахе российского блогера положили на операцию, сообщил информационный центр правительства Армении.

В эти минуты пострадавшего оперируют врачи, передает РИА «Новости» сообщение центра. Ранение получил российский блогер Юрий Котенок, уточнили в пресс-центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Между тем омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян подтвердил, что при обстреле собора в Карабахе пострадали трое журналистов.

«Азербайджан только что повторно ударил по собору Казанчецоц в Шуши, ранены три журналиста, которые снимали последствия предыдущего удара. Это преднамеренная и целенаправленная атака на церковь и по журналистам, так как за ними вели наблюдение с беспилотника», – указал Бегларян.

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что иностранного журналиста после повторного обстрела храма доставили в больницу.

Котенок в последние дни освещал конфликт в Нагорном Карабахе, он публиковал видеозаписи репортажей в своем YouTube-канале.

В четверг по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе нанесли два удара. После первого удара о пострадавших не сообщалось, после второго стало известно, что пострадали российские журналисты.

Армянский собор Христа Всеспасителя Казанчецоц был построен в Шуши в XIX веке и отреставрирован в 90-х годах XX века.

До этого двое журналистов французского издания Le Monde пострадали при ударе азербайджанских военных в Карабахе, их доставили в местную больницу. Сообщалось, что Ален Кавали находится в стабильно тяжелом состоянии, Рафаэль Ягобзаде – в состоянии средней тяжести. Их прооперировали.

В результате обстрелов ранения получали и другие сотрудники СМИ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Хакеры атаковали центр Гамалеи во время разработки вакцины от COVID

15.07 / Племянница Трампа призвала его уйти в отставку из-за патологий

19.08 / Создана маска, которая уничтожает бактерии и вирусы

13.09 / Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 29 миллионам

08.08 / Отставку главу американской разведки связали с нежеланием корректировать доклад о России

06.07 / Патриарх Кирилл выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть

21.07 / В Греции двух россиян приговорили к 253 годам тюрьмы

12.08 / Вблизи Ростовской АЭС обезвредили 80 минометных снарядов

21.08 / МИД оценил размещение американских ракет в Азии

11.09 / Общественная палата опровергла сообщения о нарушениях при голосовании в Ленобласти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска