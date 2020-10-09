 

Microsoft еще раз купит активы компании Nokia

09.10.2020, 0:55, Новости дня

Семь лет назад компания Microsoft сообщала о сделке с Nokia по приобретению одного из подразделений последней – Devices & Services. Теперь же американцы решили снова купить активы финского производителя электроники.

Как сообщает Forbes, основанную Биллом Гейтсом компанию заинтересовало так называемое сетевое подразделение, благодаря которому Microsoft планирует достойно противостоять конкурентам из Китая.

В частности, аналитики обращают внимание на то, что Huawei уже достиг ощутимого прогресса в выпуске оборудования для связи пятого поколения 5G, чего нельзя сказать о заокеанских производителях. Отставание в этой сфере может дорого стоить американцам. Поэтому они готовы инвестировать крупные средства, считают эксперты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / В РФ провели более 40 млн тестов на коронавирус

06.08 / Лукашенко – украинцам: Я бы воевал за Крым

13.08 / Израиль и ОАЭ объявили о нормализации отношений при посредничестве Трампа

28.08 / МВД Белоруссии подтвердило задержание 50 журналистов

10.08 / Жителя Омска отдали под суд за изрубленную мачете иномарку

14.07 / Сексолог пожаловался на «поехавший на всех этих харассментах» мир

13.08 / Зеленский подписал закон об оборонных закупках

01.10 / Посольство США сделало заявление о смерти своей сотрудницы в Киеве

31.07 / Минск направил Москве ноту

09.08 / Определились все пары четвертьфиналов Лиги чемпионов УЕФА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска