Microsoft еще раз купит активы компании Nokia

09.10.2020, 0:55, Новости дня

Семь лет назад компания Microsoft сообщала о сделке с Nokia по приобретению одного из подразделений последней – Devices & Services. Теперь же американцы решили снова купить активы финского производителя электроники.

Как сообщает Forbes, основанную Биллом Гейтсом компанию заинтересовало так называемое сетевое подразделение, благодаря которому Microsoft планирует достойно противостоять конкурентам из Китая.

В частности, аналитики обращают внимание на то, что Huawei уже достиг ощутимого прогресса в выпуске оборудования для связи пятого поколения 5G, чего нельзя сказать о заокеанских производителях. Отставание в этой сфере может дорого стоить американцам. Поэтому они готовы инвестировать крупные средства, считают эксперты.