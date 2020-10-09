 

Агентство Visual Captalist опубликовало рейтинг лучших в мире смартфонов

09.10.2020, 0:55, Новости дня

По мнению аналитиков маркетингового агентства Visual Captalist, в середине 2020 года лучшие в мире смартфоны выпускали компании Samsung и Huawei. Таким образом, корейский и китайский производители обошли своих конкурентов из Европы м Соединенных Штатов.

Общая доля в мировом производстве мобильных устройств у лидеров составляет по 20%. Третье место занял Apple, который сумел продать 14% от всего объема смартфонов.

Серьезными производителями названы Xiaomi, Oppo, Vivo и Lenovo, также сумевшими занять достойное место в составленном рейтинге. Среди операционных систем для смартфонов лидирует Android. Данная ОС установлена сегодня на 74% мобилок, уточняют аналитики. Почти все остальные работают на iOS. На долю «третьих» ОС приходится лишь 1%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Собянин обозначил сроки начала вакцинации населения от коронавируса

16.08 / Андрей Елисеев: Россия может послать в Беларусь группу «советников»

08.09 / Сторонники Навального в Новосибирске начали готовить провокации к выборам

06.08 / Лукашенко назвал сына «оппозиционно настроенным» человеком

22.09 / Бренд Mercedes-Benz отложил запуск электрокара EQA на 2021 год

01.10 / Азербайджан назвал число погибших мирных граждан в Карабахе

08.10 / В Мичигане раскрыт заговор с целью покушения на губернатора штата

23.07 / Палата представителей США поддержала демонтаж статуй конфедератов в Конгрессе

28.08 / Латвия следит за ситуацией в Беларуси, слыша отголоски собственной борьбы за независимость

13.07 / На ночной акции в поддержку Фургала в Хабаровске значительная часть участников была пьяна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска