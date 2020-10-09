Агентство Visual Captalist опубликовало рейтинг лучших в мире смартфонов

09.10.2020, 0:55, Новости дня

По мнению аналитиков маркетингового агентства Visual Captalist, в середине 2020 года лучшие в мире смартфоны выпускали компании Samsung и Huawei. Таким образом, корейский и китайский производители обошли своих конкурентов из Европы м Соединенных Штатов.

Общая доля в мировом производстве мобильных устройств у лидеров составляет по 20%. Третье место занял Apple, который сумел продать 14% от всего объема смартфонов.

Серьезными производителями названы Xiaomi, Oppo, Vivo и Lenovo, также сумевшими занять достойное место в составленном рейтинге. Среди операционных систем для смартфонов лидирует Android. Данная ОС установлена сегодня на 74% мобилок, уточняют аналитики. Почти все остальные работают на iOS. На долю «третьих» ОС приходится лишь 1%.