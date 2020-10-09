Захарова выразила надежду на возобладание здравого смысла в США

09.10.2020, 0:48, Новости дня

Россия надеется, что в США после завершения предвыборных перепалок возобладает здравый смысл, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в США обвинения РФ во вмешательстве в электоральные процессы уже стали фактором внутренней повестки, а также темой для зарабатывания дополнительных очков в предвыборной гонке.

«На этом фоне поддерживать содержательный диалог с Вашингтоном становится все сложнее и сложнее. Мы надежду не теряем, конечно, и надеемся, что хотя бы после завершения предвыборных перепалок здравый смысл возобладает, и предметом консенсуса на Капитолии станет не мифическая угроза российского вмешательства, а понимание необходимости, наконец, приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Она напомнила, что в палату представителей Конгресса США 30 сентября был внесен очередной законопроект о предотвращении иностранного вмешательства в американские выборы.

«Когда читаешь все эти заявления, то, честно говоря, понимаешь, что серьезные люди такое писать не могут. Авторы очередного шедевра предлагают ввести в отношении РФ жесткие экономические ограничения, включая запрет на операции с государственными облигациями, новые санкции против ведущих банков и компаний топливно-энергетического сектора», – сказала Захарова.

«Все время возникает вопрос: вы хотите сохранить и защитить свою электоральную систему от внешнего вмешательства, или вы хотите придумать повод для очередного ограничения деятельности РФ на целом ряде направлений, которые не связаны с вашими выборами, но вы активно увязываете две эти темы?» – отметила Захарова.

Она также обратила внимание, что в докладе министерства внутренней безопасности США об угрозах для Америки, с которыми сталкивается страна на современном этапе, в списке таких угроз фигурирует Россия.

«Утверждается, что наша страна якобы может использовать имеющиеся возможности в области информационно-коммуникационных технологий для подрыва критической американской электоральной инфраструктуры и попыток повлиять на предпочтения избирателей», – сказала представитель МИД.

По ее словам, вызывает сожаление, что администрация США по соображениям абсолютно конъюнктурного характера тратит существенные человеческие ресурсы, чтобы подогреть антироссийские настроения среди собственных граждан, мирового сообщества.

«Вместо безумных и упрямых попыток все свалить на нашу страну и представить дело так, будто ее подходы к безопасности в информационном пространстве имеют антиамериканскую направленность, хотелось бы рекомендовать коллегам в Вашингтоне еще раз ознакомиться с опубликованным 25 сентября заявлением президента России, где предложено восстановить двустороннее сотрудничество в области международной информационной безопасности. Мы ждем реакцию, хотелось бы надеяться, что она будет конструктивной», – добавила она.

Ранее И.о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вулф утверждал, что РФ может «напрямую» атаковать американскую избирательную систему.

Напомним, Россию включили в список национальных угроз для США. Министерство внутренней безопасности США обнародовало первый в своем роде обзор национальных угроз, объединяющий разведывательную и оперативную информацию о вызовах для американского государства.