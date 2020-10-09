 

Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку при определенных условиях

09.10.2020, 0:48, Новости дня

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил готовность покинуть пост главы республики после утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти и возвращения страны на путь законности.

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики», – говорится в обращении Жээнбекова, опубликованном на сайте президента Киргизии.

Жээнбеков констатировал, что политическая ситуация в Киргизии «достигла критической точки». «Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги. Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш (парламент Киргизии). Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность», – говорится в заявлении.

«Вместе с тем необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства [Киргизии], которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений. Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений Жогорку Кенеша», – подчеркнул Жээнбеков.

Президент Киргизии призвал все политические силы Киргизии «сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе». «Пусть всевышний дарует мудрость и терпения всем политическим силам», – говорится в заявлении.

Ранее Жээнбеков не исключал возможности аннулирования итогов парламентских выборов. При этом пресс-секретарь президента Киргизии отвергла возможность отставки Жээнбекова.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в республике достигло 590, один человек погиб.



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