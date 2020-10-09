Слышу звон, да не знаю, где он: природа тиннитуса

09.10.2020, 0:20, Разное



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Что такое тиннитус?

Тиннитус – это ощущение звука, который не имеет внешнего источника. Возможно, вы даже знакомы с ним. Если у вас периодически «жужжит в обоих ухах», как у Фрекен Бок, но другие этого шума не замечают – это оно.

Какими бывают фантомные звуки?

Тиннитус может проявляться как звон, щелчки, гудение, шипение, свист, рев, жужжание или даже музыка. Может быть с одной или сразу двух сторон. Может быть едва заметным или мешать концентрироваться, спать и различать настоящие звуки. Быть временным или постоянным. Появляться изнутри головы или как-будто возникать снаружи. Этот звук усиливается ночью, когда его не заглушает фоновый шум повседневной жизни.

Почему звук есть, если его нет?

Здоровое ухо работает так. Звуковые волны проходят через слуховой проход к внутреннему уху. Там волосковые клетки улитки преобразуют звук в электрические сигналы. Эти сигналы по слуховому нерву попадают в кору головного мозга, где мы осознаем услышанное.

Когда микроволоски улитки повреждаются, идущий к мозгу сигнал нарушается. Это вызывает неадекватную активность нейронов, что приводит к иллюзии звука.



Фото: СС0 Public Domain

Почему волосковые клетки ломаются?

Самая частая причина – долгое воздействие громкого шума. Строители, рок-музыканты, рабочие на взлетной полосе – эти люди в группе риска. Вы тоже можете заметить остаточное гудение в голове, когда вышли с концерта или из клуба. Некоторые чувствительные люди могут заработать тиннитус даже после однократного оглушения.

Другие обстоятельства и состояния иногда тоже провоцируют фантомные звуки:

Серные пробки, инфекции уха и носа, доброкачественная невринома слухового нерва.

Примерно 200 лекарств могут быть токсичны для уха. В их числе аспирин, обезболивающие, петлевые диуретики, антидепрессанты.

Болезнь Меньера, когда поражается внутренние ухо и вместе с тиннитусом приходит головокружение и снижение слуха.

Отосклероз: нарушение слуховых косточек в среднем ухе.

Проблемы с височно-нижнечелюстным суставом.

Заболевания щитовидной железы или диабет.

Травмы головы и шеи.

По непонятным причинам стресс и усталость усиливают шум в ушах.

В 1% случаев тиннитус возникает из-за реального звука изнутри тела. Это так называемый объективный тиннитус. Он связан с заболеваниями сосудов и звучит как пульсация. Такой едва заметный звук врач может услышать стетоскопом.

Когда обратиться к врачу, если в ушах шумит?

Шум сопровождается болью или выделениями из уха.

Вместе со звуком появилось головокружение и неустойчивость.

Вы стали хуже слышать.

Звон в ушах постоянный и мешает вам жить.

Тиннитус – всегда признак приближающейся глухоты?

В большинстве случаев тиннитус не указывает на какое-то серьезное заболевание. Хотя симптом часто сопровождает потерю слуха, он не является причиной глухоты. Также как нарушение слуха не обязательно вызывает тиннитус.

Тиннитус не лечится?

В большинстве случаев, действительно, не лечится. Но в некоторых ситуациях помочь легко: промыть серную пробку, вылечить инфекцию, вправить височно-нижнечелюстной сустав, заменить лекарство.

Даже неизлечимый тиннитус не всегда требует вмешательства. Больше трети опрошенных Американской ассоциацией тиннитуса сообщили, что фантомные звуки не слишком-то мешают им жить.



Фото: American Tinnitus Association

Для тех, кого тиннитус доводит до депрессии, нарушения сна и социальной изоляции, придумали несколько способов справиться с проблемой. Суть такого «лечения» – научиться игнорировать звук. Для шумомаскировки используются приложения или слуховые аппараты, которые перебивают тиннитус белым шумом, звуками природы или музыкой.