 

112 – Британия обеспечит ВМС Украины новейшим вооружением

09.10.2020, 0:15, Новости дня

Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Как передаёт «112 Украина», в Минобороны Украины сообщили, что речь идёт о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции, а также о строительстве объектов базирования для украинского ВМС.


Reuters

Подписанный Украиной и Великобританией меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах предусматривает повышение возможностей украинских Военно-морских сил. Как пишет «112 Украина», в Минобороны Украины сообщили, что речь идёт о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения.

«Украина и Великобритания сегодня положили начало масштабным проектам по развитию Военно-морских сил ВС Украины», — говорится в сообщении.

По словам министра обороны Андрея Тарана, речь идёт о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также о строительстве объектов базирования ВМС Украины.

Отмечается, что реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость украинских ВМС с военно-морским компонентом государств — членов НАТО.

Кроме того, в Минобороны рассчитывают, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в экономику современные технологии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Ветеран «Альфы» заявил о некомпетентности украинских спецслужб

02.07 / США не исключили «вмешательства» РФ в выборы в Грузии

29.09 / В Кремле прокомментировали рост случаев заражения коронавирусом

24.07 / “С захватчиками можно договариваться только об их капитуляции”. Сенцов прокомментировал грядущее перемирие на Донбассе

01.09 / Эксперт объяснил нелепость загнивания в Красноярске космического будущего Украины

15.08 / Задержанного в Белоруссии российского журналиста Важенкова отпустили

22.07 / Штаб Трампа проиллюстрировал «хаос и насилие» фотографией с Майдана

01.08 / Суд арестовал мужчину, который пытался изнасиловать пассажирку поезда “Мариуполь – Киев” – Геращенко

18.09 / Белоруссия приступила к усиленной охране границы

12.07 / У России есть много способов вернуть воду в Крым – американский генерал в отставке Ходжес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска