MSNBC – заразный Трамп нарушает санитарные правила, работая с людьми

09.10.2020, 0:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп даже не думает самоизолироваться, несмотря на то что всё ещё заразен, возмущается MSNBC. В частности, глава государства решил поработать в Овальном кабинете с двумя помощниками. Как отмечает телеканал, список сотрудников Белого дома, инфицированных коронавирусом, продолжает расти.

Президент продолжает нарушать правила собственной администрации — теперь он откровенно нарушает общепринятую рекомендацию врачей изолироваться на время своей заразности. Президент Трамп в буквальном смысле делает то, что строго запрещается всякому больному COVID: покидает дом, чтобы выйти на работу, и таким образом создаёт опасность для окружающих.

Трамп провёл вторую половину дня за работой в Овальном кабинете с двумя помощниками. Его решение нарушить медицинские рекомендации не секрет. Морской пехотинец заступил на традиционный пост за дверью Овального кабинета. Вы видите это на экране. При любой администрации это общепринятый знак того, что в кабинете президент.

Белый дом подтвердил, что… (Вздох.) Что, по сути, через несколько минут он уже там работал. Ранее сегодня глава аппарата Белого дома заявил, что Трамп хотел пойти на работу несмотря ни на что.

МАРК МЕДОУЗ, глава аппарата Белого дома: Его график сейчас гибкий. Мы смотрим на его прогноз с точки зрения здоровья. Вчера он хотел пойти в Овальный кабинет. Если он решит пойти в Овальный кабинет, у нас есть там протоколы безопасности…



Эксперты в области медицины выражают сомнения, ведь Трамп нарушал протоколы безопасности и до, и после того, как заболел COVID. Начиная с печально известного выезда из госпиталя имени Уолтера Рида, который может войти в историю как один из самых абсурдных поступков президента, находящегося на стационарном лечении, — и заканчивая неспособностью Белого дома к элементарному дистанцированию и отслеживанию контактов для защиты собственных сотрудников.

На данный момент COVID по меньшей мере у 18 человек. Прибавление в этом списке — Стивен Миллер, один из трёх помощников, которые получили положительный результат теста, после того как на прошлой неделе прошлись до президентского вертолёта.

Сегодня именно то время, когда эти факты важны. Когда важны прошлые действия. Когда можно приглядеться к власть имущим, чтобы вы могли составить собственное мнение и решить, как вам проголосовать.

Дата выхода в эфир 07 октября 2020 года.