Euronews – власти в Европе вновь «закручивают гайки» из-за пандемии

09.10.2020, 0:15, Новости дня

В Европе вводят новые ограничительные меры в попытке замедлить распространение коронавирусной инфекции: в Бельгии закрываются все питейные заведения, в столице Германии начинает действовать комендантский час. А французов, судя по реплике президента Макрона, вскоре также ждут дополнительные ограничения, передаёт Euronews.

Новый поворот ключа в «закручивании гаек» в Бельгии: в стране полностью прекращается работа баров и кафе минимум на месяц. Власти полагают, что 57%-ный рост заражений обусловлен, в том числе, и близкими, но нежелательными контактами в питейных заведениях.

Увеличивается в королевстве и число госпитализированных. Подданные не слишком довольны нынешними ограничениями.

ДЕВУШКА: Печально всё это выглядит… Все хоть как-то хотят расслабиться! Мы взрослые и ответственные люди — можем сами себя беречь, можем беречь и других. Ну вот в последний раз хлебнём винца — а потом всё, «финита ля комедиа».

Если раньше вся Франция ждала вечера пятницы, поскольку наступали выходные, то теперь тут ждут вечера четверга: именно в этот день недели глава Минздрава проводит пресс-конференцию, на которой подводит итоги и пишет о том, какие нововведения ждут граждан. Накануне были выявлены почти 19 тысяч новых инфицированных. И судя по реплике президента, требуются новые ограничения.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Вирус циркулирует особенно активно — и это касается, в первую очередь, пожилых людей. Они в группе наибольшего риска. Мы видим, что всё меньше свободных коек в реанимации — а значит, нас всех ждут новые рестрикции.

В Германии зарегистрировано в разы меньше случаев новых заражений. Но для этой страны за сутки 4 тысячи выявленных инфицированных — самая большая цифра за последние полгода. В Берлине бары и рестораны с субботы работают по новому графику, закрываясь раньше и открываясь позже.

В столице страны и во Франкфурте-на-Майне вводится комендантский час, который действует с 11 вечера до 6 утра. На семейные торжества нельзя пригласить больше десяти человек. Все ограничения введены до конца текущего месяца.

Дата выхода в эфир 08 октября 2020 года.