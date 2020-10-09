Призрак Черной Леди и несчастная Хелен

09.10.2020, 7:01, Разное

Англичанка Хелен Сайкс неоднократно получала письма от своей бабушки с предложением приехать и погостить. Бабушка Хелен была домоправительницей в Брумхилл Хаусе – старинном поместье в Северной Шотландии. В 1987 году получив очередное письмо-приглашение, Хелен стала собираться в дорогу, рассчитывая на несколько дней приятного отдыха. Но приятного отдыха не получилось.

Отдых превращается в кошмар

В первую же ночь, проведенную в Брумхилл Хаусе, Хелен приснился жуткий сон. Она видела полутемную комнату, где темнокожая женщина, стоя на коленях, молилась статуэтке восточного божества. В комнату входил мужчина. Тяжелым канделябром он начинал яростно бить по голове женщину, пока та не умирала. Затем убийца тащил тело вниз по ступенькам в какой-то мрачный подвал.

Страшный сон повторился на вторую ночь, и на третью. Приятный отдых обратился кошмаром. Как-то, просматривая на правах внучки домоправительницы фотоальбом хозяев поместья, Хелен вздрогнула и закричала: с одного из снимков на нее смотрел мужчина из ее ночных кошмаров. Прибежавшей на крик бабушке девушка рассказала о своих снах и показала фотографию. «Этого мужчину звали Генри Монтгомери Гамильтон», – сказала бабушка, взглянув на снимок.

Что рассказала бабушка

Генри Гамильтон родился в 1872 году. Избрал военную карьеру. Участвовал в нескольких войнах. Англо-бурская война 1899-1902 стала в его биографии последней. В чине капитана Гамильтон вышел в отставку и вернулся в родовое поместье. С собой Генри привез молодую красивую женщину.

Говорили, что красавица была родом из Индии. Не прошло и нескольких месяцев, как женщина таинственно пропала. Гамильтон, и до того славившийся скверным характером, после этого стал вовсе невыносим. Вспыльчивый и необузданный, он вел жизнь затворника и умер в 1924 году в абсолютном одиночестве.

Жители предпочитали как можно реже появляться в окрестностях поместья. Ходили слухи о призраке – Черной Леди, появляющейся там ночью. Так и стояло здание, постепенно разрушаясь, пока в 1972 году его не купил у последних представителей рода Гамильтонов заезжий бизнесмен.

Хелен заинтересовалась историей и обратилась к местным краеведам. К удивлению, следы Черной Леди обнаружились в местных архивах.

Черная Леди

Черная Леди была родом с Цейлона, поклонницей многорукой богини Кали, культ которой предусматривает человеческие жертвоприношения. Видимо, женщина совершила какое-то преступление, поскольку была осуждена и отправлена на работы в алмазные копи, в Южную Африку. На красивую заключенную обратили внимание три надсмотрщика-англичанина, которые воспользовались «правом сильного». Вскоре после этого все трое один за другим погибли. Следующим на нее обратил внимание капитан Гамильтон, который ему одному известными путями сумел вывезти осужденную в Англию как гувернантку своих будущих детей.

Незаконченная история

Неизвестно, куда завели бы Хелен ее поиски, но история осталась незаконченной. В один из туманных дней, которых так много в Англии, девушка попала под колеса автомобиля. Полиция расценила происшедшее как несчастный случай. А в окрестностях поместья появился еще один призрак – несчастной Хелен Сайкс.

В середине 90-х владелец поместья решил снести ненужное ему обветшалое здание. Прибывшие бульдозеры сломали стены и сравняли с землей Брумхилл Хаус. После этого уже никто не видел ни Черную Леди, ни Несчастную Хелен Сайкс.