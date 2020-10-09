Голодные призраки Японии – хидаругами

09.10.2020, 6:51, Разное

Существуют различные виды призраков: одни из них просто блуждают по земле, другие стараются напугать людей, третьи – вступить с ними в контакт и т.д. Весьма необычно в этом плане поведение японских, так называемых, голодных призраков хидаругами.

Хидаругами – неупокоенные души или вампиры?

Хидаругами – одни из самых известных в Японии потусторонних сущностей. Их название в переводе означает «голодные боги», однако согласно преданию это души людей, которые заблудились среди горных троп и умерли голодной смертью, при этом оставшись непогребенными, а значит – и неупокоенными. В зависимости от региона название этих духов может быть несколько иным, но как бы эти привидения ни назывались, их суть и действия одинаковы – они бродят в поиске того несчастного, с кем только и могут разделить свою муку вечного голода. Таково наложенное на них проклятье (отчего, этого никто не знает). Естественно поэтому, что жертвами хидаругами становятся чаще всего одинокие путники…

Множество историй рассказывает о том, как человека, идущего по горной тропинке в Японии, вдруг охватывает чувство дикого, никогда ранее не испытываемого голода. Это ощущение является не только абсолютно подавляющим, но еще и практически непреодолимым. Зачастую его сопровождают необъяснимая ничем усталость и даже странное онемение конечностей, отчего путник падает на землю и при этом не понимает, что с ним происходит. Если не помочь ему вовремя, человек обезумеет и умрет, а после смерти сам превратится в голодный призрак Страны восходящего солнца…

Однако такой зловещей судьбы можно избежать, если иметь при себе хотя бы крохотный кусочек съестного. Подойдет даже единственное рисовое зернышко, оно способно быстро утолить сверхъестественный голод.

Поэтому и сегодня японцы, в одиночку отправляющиеся в горы, непременно берут с собою еду, хоть самую малость, если, к примуру, путь предстоит недолгий.

Интересно, что жители префектуры Сига (остров Хонсю) описывают хидаругами как зомби: это агрессивные существа, способные напасть на человека и поедать его плоть, дабы удовлетворить свой лютый голод. Чтобы от них защититься, нужно всегда носить с собой рисовые шарики.

Случаи встречи с хидаругами

Ко всему этому можно относиться как к сказке, но что делать с многочисленными свидетельствами людей, которые утверждали, что лично сталкивались с ненасытными призраками? К примеру, в 1736г. некий японец по имени Сенкичи отправился куда-то по пустынной горной тропе. Позже его, чуть живого от страха, нашли местные жители. Когда они привели Сенкичи к себе в деревню, мужчина рассказал, что на него набросилась целая стая голодных призраков.

Другая история, случившаяся примерно в то же время, повествует о путешественнике Мизуки Шигеру, которого также атаковали призрачные твари. Мужчина остался в живых только благодаря тому, что в его сумке был рис. Мизуки схватил горсть спасительных зерен и рассыпал их по земле. Пока хидаругами искали и подбирали рисинки, путник успел скрыться.

А вот уже неопровержимый факт далеко не «устного творчества»: старинные японские путеводители и карты прямо предупреждали о голодных привидениях и советовали путешественникам брать с собою что-нибудь съестное, скажем, традиционный для Японии рис.

Особенно много мрачных преданий ходило по сельской Японии. Например, о том, что в префектуре Вакаяма, неподалеку от гор Шокумотори и Окумотори, в земле имеется глубокая яма, где живут злобные хидаругами. На многих горных тропах Японии имеются особенные святые места, где можно помолиться о защите от голодных призраков.

Японцы верят, что все слухи и рассказы о хидаругами реальны, их могло быть в сотни раз больше, если бы встречи с голодными призраками не кончались в большинстве своем плачевно для человека – и он сам становится таковым жутким призраком…

Так ли страшны голодные призраки?

Есть мнение, что подобные истории всего лишь олицетворяют сильный голод, от которого в течение веков страдали японские крестьяне. Однако рассказы о хидаругами распространялись и в тех районах страны, которые оставались относительно богатыми и благополучными. Более того, голодные призраки хидаругами считаются еще довольно слабыми духами на фоне всей прочей японской нечисти.

Иногда к ним приписывают отвратительных, вечно жаждущих и алчущих духов по имени «гаки». Это человекоподобные, очень худые существа с сильно раздутыми животами, которые все время ищут что-либо съестное. Гаки – нижайшая форма человеческого существования, ими после смерти становятся обжорливые, жадные, завистливые и вообще плохие люди. Голод, мучающий этих тварей, столь силен, что они могут поедать трупы и фекалии и отчаянно облизываются при виде малейшей капли крови. Однако их голод всегда остается неутоленным…