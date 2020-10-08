 

Мнение: Тернопольский кандидат

08.10.2020, 23:55, Разное

Кандидат в депутаты Тернопольского райсовета от ВО "Свобода".

Источник: Colonel Cassad



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