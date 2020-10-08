Террористы обстреляли позиции сирийских войск в Идлибе и Латакии

08.10.2020, 23:48, Новости дня

Российские военные за минувшие сутки зафиксировали два случая обстрелов сирийских населенных пунктов боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра, сирийские – 30, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Российской стороной зафиксировано два обстрела населенных пунктов Кафер-Батих и Дадих в провинции Идлиб, сирийской стороной зафиксировано 30 обстрелов (в том числе, в провинции Идлиб – 25, в провинции Латакия – пять) со стороны позиций [запрещенной в России] террористической организации «Джабхат ан-Нусра», – приводит слова Гринкевича ТАСС.

При этом руководитель российского Центра по примирению отметил, что «обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано».

Гринкевич также сообщил, что российской военной полицией в провинции Алеппо продолжено патрулирование по двум маршрутам. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн-Иса и обратно.

Напомним, во вторник в результате теракта в сирийском городе Эль-Баб (провинции Алеппо) на границе с Турцией погибли 17 человек, еще 54 мирных жителя получили ранения.