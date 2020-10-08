 

Террористы обстреляли позиции сирийских войск в Идлибе и Латакии

08.10.2020, 23:48, Новости дня

Российские военные за минувшие сутки зафиксировали два случая обстрелов сирийских населенных пунктов боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра, сирийские – 30, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Российской стороной зафиксировано два обстрела населенных пунктов Кафер-Батих и Дадих в провинции Идлиб, сирийской стороной зафиксировано 30 обстрелов (в том числе, в провинции Идлиб – 25, в провинции Латакия – пять) со стороны позиций [запрещенной в России] террористической организации «Джабхат ан-Нусра», – приводит слова Гринкевича ТАСС.

При этом руководитель российского Центра по примирению отметил, что «обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано».

Гринкевич также сообщил, что российской военной полицией в провинции Алеппо продолжено патрулирование по двум маршрутам. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн-Иса и обратно.

Напомним, во вторник в результате теракта в сирийском городе Эль-Баб (провинции Алеппо) на границе с Турцией погибли 17 человек, еще 54 мирных жителя получили ранения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Сестра Трампа назвала его жестоким и беспринципным

16.07 / Австрия отвергла планы США наложить санкции на «Северный поток – 2»

23.07 / Глава Шотландии встретила прибывающего в регион Джонсона язвительной шуткой

01.07 / Явка за все время голосования по Конституции превысила 55%

06.09 / Германия удовлетворила запрос России о правовой помощи в деле об отравлении Навального

27.08 / Россиянам посоветовали не ждать осени по календарю

20.08 / В Италии поезд без машиниста отправился в путь и сошел с рельсов

08.08 / Консул ожидает доступа к задержанным украинским журналистам в Беларуси – МИД Украины

23.09 / В Турции завелся опасный вид комара

07.08 / Эксперт рассказал, грозят ли аммиачные облака из Бейрута курортам Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска