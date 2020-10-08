 

Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

08.10.2020, 23:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

«После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном Президент РФ обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», – говорится в заявлении президента РФ на сайте Кремля.

В Кремле также сообщили, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении приглашаются 9 октября в Москву для проведения консультаций по указанным вопросам при посредничестве министра иностранных дел России.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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