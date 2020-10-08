Мнение: Дебаты вице-президентов

08.10.2020, 23:30, Разное

По графику и плану вчера в Штатах состоялись дебаты кандидатов в вице-президенты. Пенс и Харрис дебатировали между собой, причем по всем откликам, Майк Пенс разгромно переиграл Камалу Харрис. Трамп создал практически идеальный тандем с Пенсом, который работает и сейчас, и вполне может работать и в будущем. Пенс – классический представитель высшего истэблишмента Америки, для которого Трамп – выскочка, но как раз присутствие Пенса во многом вынуждает высшую правящую знать Америки мириться с его эксцентричной политикой. Пенс не только уравновешивает, но и существенно правит (во многом непублично) политику шефа. Логично, что Трамп предпочел не ломать работающую схему и пошел на выборы в том же составе.

Харрис – лицо второго эшелона, а с учетом того, что Байден выглядит малодееспособным, ее рассматривают как реального президента в случае победы демократов. И в этом качестве она разгромно проиграла уверенному и хладнокровному Пенсу.

Сами по себе дебаты кандидатов и в президенты, и в вице важны скорее как ритуал, однако определенное влияние на итоги голосование они оказывают – в первую очередь это относится к той части электората, предпочтения которого относительно зыбки. Твердые сторонники и так мотивированы безо всяких дебатов.

Трамп, кстати, делает ставку на стратегию, которая принесла ему победу в прошлый раз – он не воюет за неопределившихся, а старается максимально мобилизовать свой ядерный электорат. В 2016 это сработало – явка про-республиканских избирателей оказалась выше традиционной, и несмотря на то, что Клинтон в абсолютных значениях победила, специфика американской системы позволила Трампу одержать победу в колеблющихся штатах именно за счет более высокой, чем обычно, явки своих избирателей.

Демократы сделали выводы, но вместо повторения технологии Трампа они идут по проверенному пути более диких стран – через банальные фальсификации. Американская система крайне плохо защищена от манипуляций, а потому уровень фальсификаций на выборах вполне приличный. Ранее это уравновешивалось тем, что манипулировали те и другие. Теперь демократы делают ставку на эту технологию, поэтому уровень подтасовок в этот раз с их стороны обещает быть беспрецедентным. Слабый результат дебатов может окончательно убедить демпартию, что рассчитывать на победу они могут только путем подтасовок, манипуляций и фальсификаций.

В любом случае остается не так уж и много времени. По сути, идет последний спокойный (относительно спокойный) для Америки месяц. Все ждут, что произойдет не столько на выборах, сколько после них. Ожесточение велико, и мирного исхода с поздравлением победителю со стороны побежденного в ночь голосования не ожидается.