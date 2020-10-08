Российские семьи с детьми могут рассчитывать на выплату 51 тысячи рублей

08.10.2020, 23:15, Разное

На выплату в размере 51 тысячи рублей могут претендовать российские семьи с детьми. По сообщениям СМИ, такие суммы получат матери при рождении ребенка.

Деньги в размере 51 тысячи рублей положены учат в виде одноразового начисления. Средства предусмотрены программой «Финансовой поддержки семей при рождении детей». В Волгоградской области указанный размер помощи уже выплачивается родителям, у которых родился первый ребенок. Стоит отметить, что единоразовая выплата была увеличена вдвое, а возраст претендентов на такое пособие подняли на год. Если ранее получателями могли быть молодые родители до 23 лет, то сейчас документы на получение средств могут подавать граждане до 24 лет.

Кроме того, средства будут выделяться не только на первенца. Но и на второго ребенка. Однако здесь должны быть соблюдены определенные условия. Так, первому малышу еще не должно исполниться 3 года, а доходы семьи – не превышать полтора прожиточных минимума для региона проживания семьи с детьми.

Стоит отметить, что законодательством Российской Федерации предусмотрен ряд дополнительных льгот. Так, многодетные семьи могут располагать на снижение транспортного налога, а компенсация средств оплаты услуг жилищно-коммунального сектора теперь компенсируется в 1,5-кратном размере. Как пишет «Политэксперт», также возможно начисление выплат на ребенка в Пенсионном Фонде РФ при среднем доходе на каждого члена семьи меньше, чем два прожиточных минимума.