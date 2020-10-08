Sony PlayStation 5 получил мощный радиатор для отвода тепла

08.10.2020, 23:15, Разное

Sony недавно опубликовала видео-инструкцию о том, как правильно разобрать PlayStation 5. Оказалось, что консоль получила мощный радиатор для отвода тепла.

К большому удивлению фанатов, Sony позаботилась не только об игровых возможностях PlayStation 5, но и технических. Как показали инженеры, размеры консоли позволяют эффективно избегать перегрева. Помимо радиатора там установлен еще и крупный вентилятор, чья конструкция выглядит лучше, чем у прошлого поколения. Хотя у приставок никогда не было проблем с отводом тепла, будущие тайтлы могут создать лишнюю нагрузку на процессор.

В основе PS 5 лежит специализированный чип семейства Radeon Navi с архитектурой RDNA 2. Его мощность составляет около 10,3 TFLOPS, что является внушительным даже по меркам ПК. В комплектацию также включены оптический привод Ultra HD Blu-ray, система Tempest 3D AudioTech, поддержка Ray Tracing и обратная совместимость c “четверкой”. Другой особенностью продукта можно назвать наличие SSD-накопителей, которые пришли на смену жестким дискам.