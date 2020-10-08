 

Sony PlayStation 5 получил мощный радиатор для отвода тепла

08.10.2020, 23:15, Разное

Sony недавно опубликовала видео-инструкцию о том, как правильно разобрать PlayStation 5. Оказалось, что консоль получила мощный радиатор для отвода тепла.
К большому удивлению фанатов, Sony позаботилась не только об игровых возможностях PlayStation 5, но и технических. Как показали инженеры, размеры консоли позволяют эффективно избегать перегрева. Помимо радиатора там установлен еще и крупный вентилятор, чья конструкция выглядит лучше, чем у прошлого поколения. Хотя у приставок никогда не было проблем с отводом тепла, будущие тайтлы могут создать лишнюю нагрузку на процессор.

В основе PS 5 лежит специализированный чип семейства Radeon Navi с архитектурой RDNA 2. Его мощность составляет около 10,3 TFLOPS, что является внушительным даже по меркам ПК. В комплектацию также включены оптический привод Ultra HD Blu-ray, система Tempest 3D AudioTech, поддержка Ray Tracing и обратная совместимость c “четверкой”. Другой особенностью продукта можно назвать наличие SSD-накопителей, которые пришли на смену жестким дискам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Нечего с ним цацкаться!

10.08 / Мнение: Китай признал победу Лукашенко

15.09 / 5 фактов о лимфомах, которые необходимо знать каждому

31.07 / Ученые из США создали прозрачную древесину

06.07 / Мнение: Лось-расист

05.10 / Мнение: День соучастника

22.08 / Мировые фармгиганты недовольны появлением российской вакцины от Covid-19

15.01 / Мнение: Президентское послание – двухходовочка и готовимся к схватке

06.09 / Располневшая Юлия Барановская удивила внешним видом в коротком платье

07.10 / Официально: 95% обитателей дна Авачинской бухты на Камчатке мертвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска